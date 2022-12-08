這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

股市投資有風險，專家建議選擇Beta 值低的股票，市場下跌時相對安全。取自pexels

股市新聞專業網站InvestorPlace理財作家馬爾科(Chris Markoch)先前推薦安全股票 並長期持有，這些股票10月初起平均上漲21%，都是股利豐厚；他最近第三度推薦安全股票，側重低風險。

馬爾科新挑選出7檔安全股票都有低貝塔值(low beta)，那是用來比較股票與整體市場波動性的指標，Beta 值低(小於 1 但高於 0)，市場下跌時相對安全，這些公司供應基本產品和服務，收入和收益可預測。

截至2022年11月30日收盤，這7檔個股平均上漲26%。除了電信業者T-Mobile知名度較高外，其餘6家公司鮮少人知道。這7檔安全牢靠的股票分述如下：

電信業者T-Mobile。美聯社檔案照

電信業者T-Mobile

簡稱TMUS，貝塔值0.54。收購史普林(Sprint)後市佔率擴大，被投資大亨巴菲特(Warren Buffett)看上；分析師所設目標價比當前水平高15%。





汽車維修業者Standard Motor Products。取自Shutterstock

汽車維修業者Standard Motor Products

簡稱SMP，貝塔值0.51。近來全美車輛銷售近 95% 是傳統汽油動力車，仍需售後維修；SMP 收入和獲利穩步增長。





加拿大通訊業者Rogers。取自Shutterstock

加拿大通訊業者Rogers Communications

簡稱RCI，貝塔值0.5。今夏發生斷訊，正大規模投資以確保不再斷訊；身為加拿大三大電信公司之一，並無失去市佔率的風險。分析師目標股價 較目前行情高15%。





水管泵送系統製造商Gorman-Rupp。取自Shutterstock

水管泵送系統製造商Gorman-Rupp

簡稱GRC，貝塔值0.73。經營美國市場外也跨足海外，三分之一營收來自海外，股息因營收成長而增加，被譽為「股息之王」。分析師目標股價較目前高66%。





水資源管理公司Global Water Resources。取自Shutterstock

水資源管理公司Global Water Resources

簡稱GWRS，貝塔值0.73。水資源嚴重不足下，水資源管理公司重要性隨之增加，該公司大肆收購，有助於推動業務成長；目前股價比分析師目標值低66%。





家庭護理服務商Addus HomeCare。取自Shutterstock

家庭護理服務商Addus HomeCare

簡稱ADUS，貝塔值0.77。美國老齡化、長期護理需求增加，營運前景可期；收入連四季成長，去年股價上漲近33%、過去五年大漲270%。





黃金製造商Agnico Eagle Mines。取自Shutterstock

黃金製造商Agnico Eagle Mines

簡稱AEM，貝塔值0.76。開採黃金和白銀、也生產銅，銅可用在電動汽車等許多新興行業。近三個月股價上漲25%。