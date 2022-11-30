我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

白宮：拜登將出席12月6日台積電亞利桑納廠上機典禮

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記者張聲肇 / 即時報導
10條黃金律則，細細品味，用心實行，遲早讓你坐上「百萬富翁」寶座。取自pexels
10條黃金律則，細細品味，用心實行，遲早讓你坐上「百萬富翁」寶座。取自pexels

理財新聞網站Money Talks News提供10條黃金律則，細細品味，用心實行，遲早讓你坐上「百萬富翁」寶座。

第一條，每月花錢絕不超過賺進。餘款存起來，絕對沒錯。哪個窮人不是花費多於收入？

第二律，避債如避災。債就是瘟疫，無「好債」「壞債」之分，除非不舉債活不下去了，或借來一筆能賺到的、大於償債利息，這兩種情況之外，絕勿欠債。

第三條，借用巴菲特名言，「大家怕時，貪婪些；大家貪時，要害怕」，大家出場時，勇於進場買；大家認為進場絕不會虧時，就賣給他們。簡言之，別人不敢投資時，你敢，根據經濟循環鐵則，你的｢逆向」勇敢，必獲回報。

第四律，要擺闊還是要真富？穿名牌、開名車、住豪宅重要，還是隱藏實力，充實過日子，把「餘款」拿來投資？看看巴菲特的例子，答案就有了。

第五條，以「明天就要死」的心態過日子，以「老子/娘會永遠活下去」的態度投資。投資於「市場」之外，也可投資健康、才藝、精神成長。

第六律，致富唯六途：1和錢結婚，2繼承錢財，3發揮天分，4幸運女神招手，5自己創業當老闆，至少當主管，6少花錢多存錢，拿來長期投資。前5項還沒成效沒關係，堅持第6點，百萬富翁榜遲早會有你。

第七條，最危險的是「不敢冒險。」不要說賺錢了，愛情和漫長人生，哪樣不冒險「倖進」一番，就有回報的？但投資股票、房地產或企業，可不能隨時倖進，千萬要「仔細評估」預期成效，也不能雞蛋全放一個籃子，參考別人失敗案例最保險。

第八律，絕不把自己的身家當作別人的責任。投資不像動手術，找好醫生後，只能聽天由命相信醫生專業，你的錢絕不能落入「理專」或任何人的掌控，他們只能當顧問，決定權在你手上。

第九條，資訊貴精不貴多。投資資訊滿天飛，認定你相信的好公司後，死抱住它的股票，10年、15年後，你不會後悔的。

第十律，時間不是金錢，金錢卻是時間。花200塊買一件衣服，不如把200塊定存起來，12%的複利率30年後就有6000元。

投資 股票 巴菲特

上一則

年底假期出遊 旅遊險怎麼買才最有保障？

下一則

養成5個好的飲食習慣 趕走冬日憂鬱

延伸閱讀

「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻

「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻
巴菲特愛鎖定日本超低利率 傳波克夏又想發行日圓債

巴菲特愛鎖定日本超低利率 傳波克夏又想發行日圓債
巴菲特做慈善 再捐7.59億美元波克夏B股

巴菲特做慈善 再捐7.59億美元波克夏B股
股神巴菲特再拋售比亞迪 近3個月第5次出手

股神巴菲特再拋售比亞迪 近3個月第5次出手

熱門新聞

速食餐飲業者過去一年逐步調高商品售價，令消費者無法接受。取自pexels

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

2022-11-28 10:28
為了安全，也為了省錢，住宅維修有7大錯誤最好避免。取自pexels

住宅日常維護7件事 若不注意恐破財或釀災

2022-11-27 16:33
美食網站評選出幾家連鎖漢堡店的食品肉質足可媲美專業餐館。(示意圖，取自pexels)

這10家連鎖漢堡店 肉質不輸高級餐廳

2022-11-29 10:11
好市多推出了預先煮好的火雞大餐，消費者買回家只需放進烤箱加入即可端上桌。取自Shutterstock

感恩節晚餐還沒著落嗎？到好市多找救兵

2022-11-23 10:06
門窗有縫不補漏，會讓暖氣外洩，趕快用四季膠帶或填縫膠堵住。取自pexels

寒冬家裡老是不夠暖？專家揪出常見10大錯誤

2022-11-29 10:13
年末假期是送祖母或奶奶禮物的好時機，但如果老人家啥都不缺，該送什麼便得好好想一想。取自pexels

該送什麼給啥都不缺的長輩？這15款禮物可參考

2022-11-28 10:32

超人氣

更多 >
金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變
世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌
克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰

克魯曼：獨裁政權不認錯 中國輸掉抗疫之戰
痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光
世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強