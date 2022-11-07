美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

有多少張信用卡才算太多？要看每個人的理財習慣、還款能力和需要多張信用卡的理由而定。取自pexels

如果打開一名美國人的錢包，通常裡面至少會有4張信用卡 ，但是有多少張信用卡才算太多？這要看每個人的理財習慣、還款能力和需要多張信用卡的理由而定。

有一張以上信用卡是好是壞？擁有多張信用卡可能對信用分數有幫助，但也可能幫倒忙，全看個人如何運用。

最高明的是，有機會可以快速提高信用分數，因為每月從多個管道發送信息到徵信所，藉由每月準時償還卡費，證明你有償還負債的能力，這樣便可增加信用分數、信譽度和未來借貸的機會。缺點是，如果漏掉償還其中一張信用卡的卡費，對信用分數會產生不利的影響。

如果只有一張信用卡，會讓信用卡使用率的分數緊繃，因為你會頻繁地使用這唯一的一張信用卡，或許讓刷卡的金額達到每月額度的90%。這樣雖然會提高信用卡使用率的分數，但擁有多張信用卡，可以平均使用耍卡額度，並保持一個比較健康的信用卡額度使用率。

值得注意的是，更多信用卡雖可自動提高每月可刷卡的額度，但要避免同時將所有信用卡額度用到最高點。

更多獎勵與福利

每家信用卡公司都會提供用戶一些獎勵，激勵用戶使用信用卡。擁有更多張卡，便擁有更多福利，不同信用卡有不同的福利，擁有多張信用卡，讓你能夠享有所有的獎勵。

擁有多張信用卡的缺點包括：

1. 可能降低信用分數。一旦還款有違約情形會讓你的信用分數急速下降，為保持信用分數上升，不要發生任何的違約情形。

2. 很難記住還款日期。當你有5張信用卡時，可能會經常使用它們，並挑戰你記住每張卡的繳費日期，這樣也會無意間造成違約的情形，而對信用分數有負面影響。

3. 容易過度消費。擁有多張信用卡的另一個大問題便是容易過度消費，這是一種心理因素，就像賭場裡的籌碼，讓人沒感覺它是錢。

有多少信用卡就算多？

擁有超過兩張或三張信用卡，就算太多了。答案很簡單，要記住何時該繳卡費，就夠讓你頭痛了，而且太多張信用卡也很容易讓人忘記自己總共消費了多少金額。除非是做生意的人，否則擁有一或兩張信用卡就足夠了。簡單是最好的策略，別追逐一時的獎勵，專注在信用卡提供的財務管理好處，並清楚地掌握每一筆支出。