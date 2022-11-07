我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

影／杜拜35層高大樓凌晨陷火海 世界最高建築就在附近

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
有多少張信用卡才算太多？要看每個人的理財習慣、還款能力和需要多張信用卡的理由而定。取自pexels
有多少張信用卡才算太多？要看每個人的理財習慣、還款能力和需要多張信用卡的理由而定。取自pexels

如果打開一名美國人的錢包，通常裡面至少會有4張信用卡，但是有多少張信用卡才算太多？這要看每個人的理財習慣、還款能力和需要多張信用卡的理由而定。 

有一張以上信用卡是好是壞？擁有多張信用卡可能對信用分數有幫助，但也可能幫倒忙，全看個人如何運用。

最高明的是，有機會可以快速提高信用分數，因為每月從多個管道發送信息到徵信所，藉由每月準時償還卡費，證明你有償還負債的能力，這樣便可增加信用分數、信譽度和未來借貸的機會。缺點是，如果漏掉償還其中一張信用卡的卡費，對信用分數會產生不利的影響。

如果只有一張信用卡，會讓信用卡使用率的分數緊繃，因為你會頻繁地使用這唯一的一張信用卡，或許讓刷卡的金額達到每月額度的90%。這樣雖然會提高信用卡使用率的分數，但擁有多張信用卡，可以平均使用耍卡額度，並保持一個比較健康的信用卡額度使用率。 

值得注意的是，更多信用卡雖可自動提高每月可刷卡的額度，但要避免同時將所有信用卡額度用到最高點。

更多獎勵與福利

每家信用卡公司都會提供用戶一些獎勵，激勵用戶使用信用卡。擁有更多張卡，便擁有更多福利，不同信用卡有不同的福利，擁有多張信用卡，讓你能夠享有所有的獎勵。 

擁有多張信用卡的缺點包括： 

1. 可能降低信用分數。一旦還款有違約情形會讓你的信用分數急速下降，為保持信用分數上升，不要發生任何的違約情形。 

2. 很難記住還款日期。當你有5張信用卡時，可能會經常使用它們，並挑戰你記住每張卡的繳費日期，這樣也會無意間造成違約的情形，而對信用分數有負面影響。 

3. 容易過度消費。擁有多張信用卡的另一個大問題便是容易過度消費，這是一種心理因素，就像賭場裡的籌碼，讓人沒感覺它是錢。 

有多少信用卡就算多？

擁有超過兩張或三張信用卡，就算太多了。答案很簡單，要記住何時該繳卡費，就夠讓你頭痛了，而且太多張信用卡也很容易讓人忘記自己總共消費了多少金額。除非是做生意的人，否則擁有一或兩張信用卡就足夠了。簡單是最好的策略，別追逐一時的獎勵，專注在信用卡提供的財務管理好處，並清楚地掌握每一筆支出。 

信用卡 福利

上一則

感恩節搭機 如何避免班機延誤惡夢重演

延伸閱讀

旅遊放輕鬆 專家：買紀念品有原則 免得回家後悔

旅遊放輕鬆 專家：買紀念品有原則 免得回家後悔
亞裔9參眾議員 譴責朴銀珠煽動仇亞

亞裔9參眾議員 譴責朴銀珠煽動仇亞
亞裔18歲少年萬聖節失蹤 母親急尋

亞裔18歲少年萬聖節失蹤 母親急尋
洛市18歲亞裔少年萬聖節失蹤 母親心碎稱其近期抑鬱

洛市18歲亞裔少年萬聖節失蹤 母親心碎稱其近期抑鬱

熱門新聞

好市多黑五促銷活動從10月31日起至11月底為止。Getty Images

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

2022-10-31 10:06
好市多近日又有一項商品因被舉報有食安疑慮而被迫下架。Shutterstock

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

2022-11-02 10:01
疫情爆發至今已經3年，超市裡經常有某項食品突然缺貨之後又再度出現時，接著又有其他食物消失。取自pexels

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

2022-11-03 10:11
了解奇亞籽的功效之後，就知道為何要立刻將它納入你日常生活的飲食清單了。取自pexels

神奇奇亞籽 今天起就將它納入飲食清單

2022-11-03 10:07
年末將迎來感恩節與聖誕節假期，專家提供的幾個秘訣，讓你搭乘飛機更划算。取自pexels

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

2022-11-02 10:00
大型知名零售業者積極搶佔市場，但連鎖有機超市Trader Joe's獨守到店購物的傳統模式。Getty Images

網購送貨到家成風潮 Trader Joe's為何敢不這麼做？

2022-11-04 10:13

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元
世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？

世界晚報╱台爆乳網美拍清涼照 被警趕走 丟臉到國外？