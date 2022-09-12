領社會安全生活補助金民眾 9月有兩筆款項進帳

已經領取社會安全殘障保險(SSDI)或已退休領取社安金的民眾若符合資格，也可領取社會安全生活補助金。Getty Images

領取社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)的民眾，今年9月將有兩筆款項進帳。根據規定，社會安全生活補助金領取者一年當中有三個月份可以領取兩筆款項，9月便是其中之一。

華盛頓觀察家報(Washington Examiner)報導，最高金額為841元的第一筆款項，發放日期為9月1日。最高金額同樣為841元的第二筆款項，則將在9月底之前完成發放。

符合領取資格的單身人士，9月份領取總額的上限為1682元。符合領取資格的配偶，9月份則可領取最高1261元。與社會安全生活補助金領取者同住，或撫養社會安全生活補助金領取者則可拿到421元津貼。

社會安全生活補助金計畫由社會安全局(Social Security Administration，SSA)主管，按月為某個收入標準以下的身心障礙的成年人與兒童、視障人士發放補助金。並非身心殘障但屬於低收入 弱勢族群的65歲以上老年人，也可領取社會安全生活補助金。

已經領取社會安全殘障保險(Social Security Disability Insurance，簡稱SSDI)或已退休 領取社安金的民眾若符合資格，也可領取社會安全生活補助金。根據統計，全美約有760萬民眾領取社會安全生活補助金。

不過，社會安全局指出，民眾領取的社會安全生活補助金金額各有不同。某些州為領取聯邦政府社會安全生活補助金的州民也提供津貼，如果社會安全生活補助金領取者有其他收入來源，例如工資、撫卹金或其他社會安全福利 金，領取金額則可能縮減。如果領取者的家庭日常開銷由他人代為支付，或者配偶還有收入來源，拿到的社會安全生活補助金金額也可能減少。

每年4月、9月及12月，社會安全生活補助金領取者將收到兩筆款項進帳，但1月、5月其10月則沒有款項入帳。

CNBC新聞頻道報導，絕大多數社會安全生活補助金領取者，家庭經濟狀況都在聯邦貧窮線的150%以下。