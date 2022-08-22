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社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

Fed升息、經濟衰退雙風險夾擊 美股早盤跌約400點

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

編譯徐薏茹／即時報導
年長者靠社安金安享退休生活，全美各州支付的福利金總額以及受益人人數以加州最多。Getty Images
年長者靠社安金安享退休生活，全美各州支付的福利金總額以及受益人人數以加州最多。Getty Images

社會安全福利金(簡稱社安金)計算方式複雜，會考慮到納稅人職業生涯的收入多寡，以及申請社安金的年齡，整體來看，截至2022年7月，所有退休勞工的社安金支出平均為1657元，最高可達4194元。

個人理財網站「GOBankingRates」調查各州的社安金多寡，取用社會安全局(Social Security Administration，SSA)的數據，包括各州支付的福利金總額以及受益人人數；這份分析報告僅納入「老年、遺屬及身心障礙保險」(Old-Age, Survivors and Disability Insurance，簡稱OASDI)，並未包含社會安全補助金(Supplemental Security Income，SSI)，按照各州社安金規模排出以下前十名，社安金最多的州排名第一。

10.喬治亞州

社安金總額：26億5000萬元，受益人總數：190萬2790人。

9.北卡羅來納州

社安金總額：31億2000萬元，受益人總數：218萬3353人。

8.伊利諾州

社安金總額：33億2000萬元，受益人總數：227萬4372人。

7.密西根州

社安金總額：33億6000萬元，受益人總數：225萬141人。

6.俄亥俄州

社安金總額：33億4000萬元，受益人總數：240萬5217人。

5.賓州

社安金總額：42億5000萬元，受益人總數：287萬7728人。

4.紐約州

社安金總額：54億元，受益人總數：368萬264人。

3.德州

社安金總額：61億1000萬元，受益人總數：442萬1803人。

2.佛羅里達州

社安金總額：69億4000萬元，受益人總數：484萬275人。

1.加州

社安金總額：86億6000萬元，受益人總數：615萬9人。

社安金 社會安全福利 俄亥俄州

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