過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

圖為一名老婦人在南卡羅來納州格林維爾的超市仔細端詳牛奶的銷售期限。(美聯社)

多數人打開冰箱，看到包裝上的日期已過期，便毫不猶豫地將整包食物扔掉。這樣做讓人覺得負責，也感到安心；但根據環境保護署（EPA）的數據，平均每位美國人每年浪費約728元完全可食用食物，其中大部分原因在於誤解這些日期的實際含義。

標籤上日期真正意義

多數人不知道的是，「最佳食用日期」（best by）、「最佳賞味期」（best before）和「銷售期限」（sell by）都不是安全期限，而是品質指標。美國農業部 （USDA）明確說明：這些標籤是指產品何時風味或口感最佳，而非何時食用會變得危險。

唯一真正具安全警示意義的標籤，是某些易腐食品上的「食用期限」（use by），但即使如此，英國食物標準局也澄清，最佳食用日期純粹關乎品質，而非安全；超過該日期後，食物依然安全，只是可能不再是最佳狀態。

真正判斷的訣竅

判斷食物是否仍可食用的真正工具，是每個人都擁有的感官。仔細觀察、聞一聞、嚐一嚐；真正的變質跡象通常很明顯，如異味、可見的黴菌、黏滑的質地，或是立刻察覺不對勁的口感。如果沒有這些跡象，食物幾乎肯定沒問題。

研究也支持這一點。楊百翰大學（BYU）的一項研究發現，因誤解食品標籤而造成的浪費，約佔美國消費者總浪費量的20%，價值約290億元。這是一筆龐大的金額，僅因一個原本無意警示危險的標籤，便因而流失。

這種混淆是人為造成

美國並無統一的標準規範食品公司如何標示日期。一項調查發現，73%的美國人認為食品標籤上的日期代表安全性，但實際上大多數標籤僅是製造商對最佳品質的估計；這種認知與現實的落差，每周都讓無數家庭蒙受金錢損失。

經常因標示日期過期而丟棄食物的人，其浪費的食物量是很少這麼做的人的兩倍以上。這種習慣不僅代價高昂，在多數情況下更是完全沒有必要。

何時才該真正丟棄

這絕不意味可以完全忽視食品安全，像嬰兒配方奶粉這類產品上的真實有效期限便十分重要，且需遵守。標有「食用期限」的肉類、魚類及即食沙拉，也值得認真看待。

但若是一包咖啡、一塊硬起司、一罐豆子或一盒餅乾，僅超過「最佳賞味期」一周呢？此時「聞味測試」完全適用，若通過測試，代表食物仍可安全食用。

學會區分食物「品質日期」與「安全日期」，是讓節省荷包的簡單、省力方法之一，且無需改變購物或烹飪習慣。