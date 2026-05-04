膝關節炎新療法 為上千萬美國患者帶來曙光

科學家研發出一種新療法，透過在實驗室中培育活體人類膝關節，為退化性關節炎患者帶來希望。（圖／123RF）

科學家研發出一種新療法，透過在實驗室中培育活體人類膝關節 ，為退化性關節炎患者帶來希望。

每日郵報報導，哥倫比亞大學 研究人員利用可生物降解材料，透過3D列印技術製作出膝關節支架，隨後植入骨頭與軟骨細胞。約經一年時間，這些細胞在支架逐漸溶解的同時，再生出關節的天然軟骨與骨骼組織，最終形成一個完整、由實驗室培育的膝關節。

科學家表示，這個新關節可移植至患者體內，為這種令人痛苦的疾病提供永久解決方案。

這項研究是近期可能徹底改變退化性關節炎患者治療方式的突破之一，這種使人衰弱的疾病，特徵是關節末端具保護功能的軟骨緩衝逐漸退化，導致疼痛、僵硬及活動能力喪失。

約有3200萬美國人罹患此症，其中1400萬人患有退化性膝關節炎，這也是美國導致殘障的主要原因之一。

此病目前尚無根治方法，現有治療方式主要著重於透過強化肌肉的運動來控制疼痛、注射藥物僅能緩解數周至數月的疼痛；或是進行全關節置換手術，這是一項侵入性手術，術後恢復過程相當痛苦。

哥倫比亞大學的研究團隊迄今已成功打造出「活體關節」原型，作為這項潛在治療方案的早期初步模型。目前尚未對患者進行測試，他們計劃在未來三年內，推進至臨床前試驗及臨床試驗階段。

科學家表示，若患者缺乏軟骨，可利用其自身從腹部脂肪中提取的幹細胞，或捐贈者的細胞來培育這些活體膝關節。

研究人員表示，當活體膝關節被植入後，會與人體血管相連，使其能像原始膝關節一樣正常運作。

目前尚不清楚這項研究是否也能應用於其他同樣受退化性關節炎影響的關節，如髖關節與足部關節。

這項研究獲得了聯邦機構「健康高級研究計畫局」（ARPA-H）3900萬元的資助，該機構致力於開創能促使喪失組織再生的退化性關節炎治療方法。

退化性關節炎是最常見的關節炎類型，其病例數正持續攀升；據估計，自1990年以來，全球患者人數已增長132%。

醫生指出，人口老化與肥胖率上升是導致此趨勢的主因，但同時警告，女性及社會經濟地位較低者罹患此病的機率也更高。隨著罹病人數的增加，科學家表示，將會有更多人尋求新的治療方案。