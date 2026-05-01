睡前喝這5種飲品 營養師：有助快速入眠

洋甘菊茶是經典的睡前飲品。Image by congerdesign from Pixabay

規律的睡前習慣能顯著改善睡眠品質，而睡前來一杯鎮定安神的飲品是個不錯的選擇。Martha Stewart報導，註冊營養師表示，洋甘菊茶、牛奶 和聖羅勒茶等五種飲品能促進睡眠，讓人在忙碌的一天後放鬆身心，建議在睡前一至兩小時飲用6至8盎司，避免太晚喝和喝太多，恐導致半夜起床上廁所。

櫻桃汁是個讓人意料之外的助眠飲品。保健食品Flawless Bloom的營養師鮑爾斯（Shelley Balls）說，櫻桃是調節睡眠和覺醒周期褪黑激素的天然來源，還含有能幫助身體吸收色胺酸（tryptophan）的化合物；色胺酸是一種對生成血清素（serotonin）和褪黑激素等睡眠激素至關重要的蛋白質，櫻桃也有能降低發炎和改善睡眠品質的多酚（polyphenol）。

洋甘菊茶是經典的睡前飲品，這要歸功於它的天然化合物芹菜素（apigenin），能和大腦中的受體結合，幫助神經系統鎮定，因此更容易放鬆。鮑爾斯說，洋甘菊茶建議在睡前30至45分鐘喝，才能有足夠時間代謝和上廁所，避免睡眠中斷。

牛奶因為有色胺酸，能改善睡眠品質，也含有少量的褪黑激素和血清素，也是鈣、維生素D和鎂的絕佳來源，能幫助身體放鬆和增進睡眠品質。

養生飲食資訊網站Healing Nutrition創辦人、營養師薩拉札爾（Johanna P. Salazar）說，西番蓮茶（Passionflower tea）能促進深度睡眠，是能舒緩和滋養神經系統的鎮定劑，讓身心平靜，也含有γ-胺基丁酸（Gamma-aminobutyric acid），這是一種能降低大腦活動的神經傳導物質。

最後是聖羅勒茶（Holy Basil tea）。聖羅勒又名Tulsi，是一種適應原（adaptogenic）草藥，常沖泡作為茶飲用；薩拉札爾說聖羅勒有助於增強身體對壓力的反應，使人平靜，為睡眠做好準備。聖羅勒也能調節分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」（cortisol）的腎上腺，若思緒和腦袋常在一天的尾聲奔騰，聖羅勒茶是放鬆身心的好選擇。

薩拉札爾說，為了讓這些飲品發揮最大功效，建議睡前1至2小時前飲用6至8盎司，避免喝超過8盎司，以免半夜起來跑廁所。

薩拉札爾也建議將喝這些飲品成為睡前放鬆的習慣中，搭配舒緩的音樂、遠離3C螢幕和調暗臥室的燈光，能幫助放鬆和有更好的睡眠。