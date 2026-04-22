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8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

編譯周靜芝/即時報導
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醒來就喝滿一杯水，以常溫水或溫水，讓早晨的開始更舒緩；示意圖。（圖／123RF）
醒來就喝滿一杯水，以常溫水或溫水，讓早晨的開始更舒緩；示意圖。（圖／123RF）

早晨的最初幾分鐘和幾小時，會對一天的其他時間產生重大的漣漪效應；當身體與大腦從休息模式轉為積極與外界互動時，這個較早的時段，既能讓人感到腳踏實地、準備就緒，也可能讓人心煩意亂、壓力大增。從睜眼後第一眼看到的事物，到吃（或不吃）的食物，每個選擇都可能在一天正式開始前，就打亂情緒、精力水平和專注力。

勵志演說家埃爾羅德（Hal Elrod）指出，日常作息能幫助人有意識地開啟新的一天，即使生活忙碌混亂，簡單的儀式能帶來安全感與掌控感；雖然正向的晨間例行公事無法解決所有問題，但能幫助人在其他責任與干擾接踵而至之前，有好的開始。

「家政女王」瑪莎·史都華（Martha Stewart）網站報導，以下是8個可能破壞早晨時段的常見錯誤。

1. 起床太晚

如果沒有給自己足夠的時間，會感到匆忙、煩躁，並容易對事物產生過度反應。每個人的早晨各不相同，但若只預留幾分鐘緩衝時間，絕對會讓這一天充滿壓力。埃爾羅德表示，若沒有刻意安排過渡時間，如靜默、伸展或片刻的清醒，就直接投入工作，代表只是將昨天的壓力直接帶進今天，身體未真正重置過。按掉鬧鐘也是如此，雖然多睡一會看似享受，但往往會讓人感覺更加昏沉；相反地，確保前一晚提早入睡並設定一個切實可行的起床時間，以獲得足夠的休息。

2. 一醒來就看手機

關掉鬧鐘後立刻滑手機，看似效率很高，但還沒下床就陷入資訊過載和分心的泥沼。埃爾羅德說，一醒來就抓起手機，等於將心理與情緒狀態的控制權交給了其他人，其中包括電子郵件、新聞、社群媒體，以及他人的緊急狀況。

埃爾羅德建議在醒來後的頭30分鐘內（或更久，視擁有的時間而定）對手機使用設定嚴格界線。他說，如果必要，把它放在房間另一頭，讓思緒有機會調整好狀態，再讓外在世界「闖入」。

3. 攝取過多糖分

含糖糕點和飲料或許能快速提升能量與多巴胺，但隨著時間推移也會導致情緒和精力大幅下滑。埃爾羅德指出，雖然伸手拿加工即食點心看似省時，但很可能之後會因此付出代價，陷入遲鈍和效率低下的狀態。清晨攝取過多糖分，也會導致整天更加嘴饞，以及精力時起時落。

相反地，埃爾羅德會做一杯富含蛋白質、健康脂肪與營養素的果昔。他表示，當以身體所需營養而非糖分與碳水化合物開啟一天，專注力會更集中、情緒更穩定，並能避免讓許多人不得不再喝一杯咖啡的上午10點左右的精神不濟。

4. 忘記補充水分

對許多人來說，早晨第一杯咖啡或茶不可或缺；但經過七、八小時的睡眠後，身體可能略微脫水，因此除了咖啡或茶外，以一杯水開啟一天會很有幫助。除了喚醒神經系統和消化系統外，水還能讓身體在接下來的時間裡保持更充足的水分；若計劃稍後去跑步，或待在暖和的戶外，這點尤為重要。

埃爾羅德建議，醒來就喝滿一杯水，以常溫水或溫水，讓早晨的開始更舒緩。

5. 缺乏日照

早晨接觸陽光會向身體生物鐘發出一天即將開始的訊號，即使只有幾分鐘的自然光，也有助啟動並調節自然晝夜節律，讓身體與大腦更清醒；且方法簡單，只要拉開窗簾、坐在窗邊，或者在天氣允許下，到戶外走幾分鐘。

6. 忽略活動

將適度活動與陽光結合，效果更佳。埃爾羅德表示，陽光、新鮮空氣與活動的結合，是被嚴重低估的情緒調節工具之一。無需進行高強度運動就能獲得益處，短暫散步或輕柔伸展，便有助提升心智與情緒的清明；這會向大腦和身體發出訊號，告訴它們今天該全力以赴。

7. 沒有時間反思

寫日記、冥想和祈禱這類活動未必適合所有人。但若能刻意騰出一些專屬的靜謐時光，也有助重置心態，獲得更強的平靜與專注。

除了運動，埃爾羅德建議將幾分鐘的靜默與反思融入日常作息中，如書寫、想像、自我肯定、閱讀或是單純靜坐；若生活忙碌，這段早晨的「暫停」或許是唯一能獨處的時光，這也是專注於目標、釐清當前問題的絕佳時機。

8. 缺乏規劃

除了提早睡覺外，事先稍作準備也能帶來顯著成效。埃爾羅德指出，前一晚先規劃好最重要的三件優先事項，當次日開始工作時，便已清楚知道什麼是最重要的。

先把待辦清單處理完畢，有助於為接下來的輕鬆一天掃除障礙；另一個能減輕早晨準備上班時的忙亂是，前一晚就選好衣服，讓早晨的流程更順暢。

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