什麼是「慢多巴胺」？科學家：有益大腦、心理健康

撰稿人托瑪森（Kristine Thomason）說，低刺激和低多巴胺的活動如運動、閱讀、寫作及親近大自然，短短時間內她覺得自己煥然一新，狀態好到令人難以相信。Image by Pexels from Pixabay

現代社會中，人們的生活難以離開3C產品，每天使用和看螢幕的時間很長，但專家表示，瀏覽社群媒體 、喝酒和賭博等「快餐式快樂」帶來的「快多巴胺」（fast dopamine）對大腦和心理健康 恐帶來損害，建議追求透過投入努力和時間的活動帶來滿足穩定感產生的「慢多巴胺」（slow dopamine），才對身心健康有益。

Yahoo Life報導，多巴胺是一種神經傳導物質，構成大腦的獎勵系統，負責傳遞愉悅、動機和情緒等；神經科學家維奧拉（Nicole Vignola）說，多巴胺的基本規則是希望努力獲得回報，快多巴胺來自看短影音和賭博等活動，不需付出顯著努力多巴胺就大幅飆升，而緩慢釋放的多巴胺來自需付出努力才能得到結果的事，如散步、洗碗和運動等任何需要時間、努力和延遲滿足的事。

維奧拉說，快餐式的快樂會讓多巴胺飆升和驟降，若一個人經歷了這樣巨大的波動，就會持續處於尋求獎勵的行為狀態，大腦也會開始優先考慮即時獎勵，而非長期獲益，可能表現出來的行為例如花幾小時滑手機而不閱讀，選擇不健康的速食而不花時間煮一頓營養的餐點，並陷入惡性循環。

維奧拉說，多巴胺有不反應期（refractory period），表示需要時間補充，而多巴胺在經歷快速、高強度的激增後，基準線會低於初始水平，導致動力和精力變低，讓人需要更大劑量才能從正在做的事情中獲得滿足或快感，這就是為什麼社群媒體讓人感覺像在滾輪中奔跑的倉鼠，尋求獎勵卻什麼也感受不到，最好的多巴胺來自對長期目標的持續努力，例如全心投入學吉他，並每天抽出時間練習這項技能。

本文撰稿人托瑪森（Kristine Thomason）說，她去年對自己對螢幕的依賴感到厭倦，認為焦慮程度和專注度受到負面影響，決定來場「多巴胺重置之旅」，也就是三天不看螢幕、沒有過量咖啡因、加工食品和任何娛樂節目，取而代之的是低刺激和低多巴胺的活動如運動、閱讀、寫作及親近大自然，短短時間內她覺得自己煥然一新，狀態好到令人難以相信。

托瑪森說，她試著將這些改變融入生活，睡前一小時和起床後一小時不看螢幕，還使用外掛硬體裝置Brick來屏蔽社群媒體和令人分心的應用程式，她認為這些微小的改變能對腦部和心理健康有深遠影響，建議大家現在開始在日常生活中加入分泌慢多巴胺的習慣，不要把時間浪費在滑手機，只為了獲得廉價的快多巴胺。