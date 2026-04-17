這款罐裝雞尾酒受歡迎 如何享用不讓血壓升高

血腥瑪麗(Bloody Mary)。Image by Anil sharma from Pixabay

罐裝雞尾酒越來越受歡迎，尤以罐裝血腥瑪麗(Bloody Mary)，鈉含量高，又是酒精飲料，很容易讓血壓升高。

健康生活網站Eating Well訪問營養師，提供健康飲用的方法。

罐裝血腥瑪麗如何影響血壓？

首先，酒精會導致血壓升高。註冊營養師萊弗里奇(Jane Leverich)說，「最明顯就是因為罐裝雞尾酒就是酒，它與血壓升高有關，特別注意經常或大量飲用的情況。」

即使是少量飲酒，也會導致血壓暫時升高。如果說更頻繁地飲用持續一段時間可能會導致慢性高血壓 ，尤其對於本身就有高血壓風險的人來說，更容易發生。

再來是鈉含量高。罐裝血腥瑪麗的酒精含量只是其中一部分。這類飲品通常鈉含量都很高，酒精加上鈉同時會給心血管系統帶來額外負擔，如果經常飲用，或者正在控制血壓，就更應該注意這一點。

市售罐裝血腥瑪麗，每份的鈉含量通常超過500毫克，乍看之下似乎不算多，但累積起來就會很驚人。

註冊營養師馬札(Theresa Mazza)解釋，攝取過多鈉會導致血液量增加，強力推擠血管壁，增加血管壓力，「高血壓患者、腎臟病患者或對鈉敏感的人尤其應該注意鈉的攝取量，」馬札說。

營養師建議想喝，就喝一杯友善血壓的血腥瑪麗。選擇低鈉番茄汁或血腥瑪麗調酒醬，減少鹽的攝取，又能保留經典的鮮美風味。再來自己手作最安全。用新鮮番茄、柑橘與香料，例如Eating Well的番茄蔬菜汁(Tomato Vegetable Juice)調製血腥瑪麗，可以完全控制鈉含量。萊弗里奇說，「如果想減少酒精攝取，血腥瑪麗無酒精雞尾酒(mocktail)也是不錯選擇。」另外，馬札建議用氣泡水或無糖薑汁汽水(diet ginger ale)稀釋罐裝血腥瑪麗，來降低每份的鈉及酒精含量。最後就是 注意搭配。如果喜歡血腥瑪麗，請適量飲用，並搭配低鈉食物，控制整體鈉攝取量。