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草坪該修剪多高？最簡單方法：拿出尺來量

編譯彭馨儀／即時報導
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除草。Image by Alexa from Pixabay
除草。Image by Alexa from Pixabay

如果你曾經糾結過自家草坪到底該修剪短一點、長一點，還是剛剛好，現在不用擔心，鄉居雜誌(Country Living)報導，最簡單就是直接拿尺量，就能明顯改善自家草坪的外觀與生長情況。

修剪草坪不僅是為了保持自家庭院整齊；修剪還會直接影響草坪的健康狀況。修剪過短會對草坪造成壓力，高一點可以增強草坪在炎熱或乾旱時的抵抗力。

不同草種適合不同高度：

一是冷季型草種(Cool-season grasses)：最佳生長在較涼爽氣候與季節。包括肯塔基藍草(Kentucky Bluegrass)2至3吋。多年生黑麥草(Perennial Ryegrass)2至3吋。高狐草(Tall Fescue)3至4吋。

二是暖季型草種(Warm-season grasses)：喜熱，常見於南部地區。包括百慕達草(Bermudagrass)1/2至2吋。聖奧古斯丁草(St. Augustinegrass)3至4吋。結縷草(Zoysiagrass)3/4至2英寸。

修剪草坪是黃金法則是，請按照草坪類型建議的最高高度進行修剪，尤其是在炎熱天氣、乾旱，以及草坪生長在陰涼處時。

注意高草根系深，因此容易吸收水分。它還能遮蔽土壤，減少水分流失。另外，高草還能抑制雜草生長，並起到天然除草劑的作用。

當然也可以不用拿尺，直接把草坪修剪到比預想的略高一些，就可以讓草坪更茂密、更翠綠，也更耐旱，把這種修剪的方法與「三分之一原則」，也就是每次修剪不要超過草葉長度的三分之一，你就能輕鬆打造你家草坪的高效維護方案。

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