6種方法 不靠藥物也能改善荷爾蒙失調

飲食著重攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類、堅果及橄欖油等健康脂肪，並適量食用魚類、禽肉與乳製品。示意圖。Image by Silvia from Pixabay

多數人並沒有主動監測荷爾蒙水平的習慣，他們可能將疲勞、體重增加或情緒波動歸因於年歲增長；然而荷爾蒙能調節生長、發育、新陳代謝與生殖等重要生理機能，這些由內分泌系統腺體產生的化學信使，會經由血液循環引發細胞變化。好消息是，透過特定方法能優化荷爾蒙狀態，進而改善睡眠品質、新陳代謝與情緒。

紐約郵報報導，天主教醫療機構內分泌專科醫師曼達爾（Gaurav Mandal）指出，以下這六種方法無需處方籤用藥，便能平衡荷爾蒙。

1. 沐浴晨光

陽光能活化影響情緒、睡眠與生殖健康的荷爾蒙，因此晨起後外出活動很重要。若難以接觸自然晨光，可使用光療燈或起床後立即開啟室內照明。

身體皮質醇水平通常在醒來後30至45分鐘達到高峰，使清晨成為處理重要事務的黃金時段。皮質醇是人體主要壓力荷爾蒙，其濃度隨時間逐漸下降，約在午夜降至最低點。

2. 晨間運動

善用晨間皮質醇高峰期進行高強度訓練或燃脂課程。晨間運動有助養成規律、調節晝夜節律，以此改善睡眠品質，並藉由腦內啡（endorphins）的釋放提升情緒。

腦內啡是天然胜肽類荷爾蒙，能阻斷疼痛訊號並緩解焦慮。

3. 規律飲食與咖啡因攝取時間

曼達爾建議將每日進食時段限制在10小時內，例如上午8點至下午6點。他指出，研究顯示在此時段內進食能提升胰島素敏感度。

腸道荷爾蒙主要為GLP-1與GIP，啟發了司美格魯肽（semaglutide）、替西帕肽（tirzepatide）等減重及糖尿病藥物，對調節胰島素敏感度十分重要；而限時進食法有助恢復並優化這些荷爾蒙的自然分泌與平衡。

提早用晚餐還能優化飢餓荷爾蒙「飢餓素」（ghrelin）與飽足荷爾蒙「瘦體素」（leptin）的分泌，減少夜間食慾。此外，晚餐也不宜過量，曼達爾建議將多數熱量提前在早午餐攝取，能有助體重管理、代謝健康與維持活力。

至於咖啡的攝取則應在早餐時段，或至少在午後稍早停止飲用。曼達爾表示，咖啡因會阻擋名為腺苷（adenosine）的分子，而該分子能促進睡眠。

4. 三餐規律

限制進食時段，但勿跳過正餐。漏吃早餐或午餐會減緩新陳代謝並增加脂肪儲存，埋下體重增加隱憂；還會降低「快樂荷爾蒙」多巴胺與催產素的濃度，減少了身體維持平靜情緒所需的穩定燃料。

曼達爾建議改採地中海飲食 ，著重攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類、堅果及橄欖油等健康脂肪，並適量食用魚類、禽肉與乳製品；並搭配至少七至九杯水，以促進飽足感、降低熱量攝取並加速新陳代謝。他表示，適當喝水能控制食慾，因為大腦常將口渴誤認為飢餓。

5. 擁抱伴侶

這招很簡單，即使僅擁抱愛侶20秒，也能釋放大量催產素，藉此減輕壓力、提升情緒與睡眠品質。

若無伴侶，可擁抱子女或寵物，或積極與朋友、同事交往互動。

6. 睡前關閉電子螢幕

曼達爾建議，睡前至少一小時至一個半小時避免看電視，能提升褪黑激素分泌，有助改善睡眠品質。

提早入睡更有幫助。曼達爾表示，研究指出午夜前（特別是晚上10點至11點間）就寢，能促進褪黑激素及其他修復荷爾蒙的分泌，因該時段與人體自然晝夜節律相契合。

曼達爾說，睡眠絕對影響新陳代謝，睡眠品質差還會提升皮質醇水平；夜間皮質醇濃度需降至最低，才能讓身體充分休息。除提升皮質醇，失眠還會增加飢餓素、減少瘦體素，誘發深夜飢餓感；而優質的睡眠應維持七至九小時。