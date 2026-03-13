家中需裝濾水器嗎？專家：全美逾90%地區非必要

很多家庭使用濾水器並非因為安全疑慮，而是水的味道和氣味，這種情況一般活性碳濾水器就能有效去除氯。美聯社

美國的自來水通常很安全且水質良好，但這不代表每杯水味道都一樣，這種不確定性使得濾水器市場蓬勃發展，但專家說大多數的自來水公司處理水的過程都符合標準，可以安心飲用，全美逾九成以上的地區沒有必要安裝濾水器，除非收到自來水公司通知、健康受影響或有可靠媒體稱某處水質不安全才需要裝濾水器。

美聯社報導，根據「安全飲用水法案」（Safe Drinking Water Act），環保署為公共供水系統中超過90種汙染物制定健康標準，自來水公司會用氯等消毒劑殺菌處理水後才輸送到家戶，因此大多數美國人可以安心飲用。

若在用水上有疑慮，可以先上網查看供應自家用水的自來水公司的年度消費者信心報告（Consumer Confidence Report），報告會詳列檢測到的汙染物和系統是否符合聯邦標準；住在較老舊建物中的居民可能想要更多確認，環境檢測公司SimpleLab的首席科學觀戈達德（Jess Goddard）說，最好檢測水質，確認是否有需要處理的風險。

私人水井的維護和安全需求不同，因為它們不受安全飲用水法案規範，由屋主自行負責監測工作，環保署等機構提供相關資源。檢測套組可能需要數百元甚至更多，取決於偵測到何種汙染物。

若檢測發現嚴重問題，加州大學洛杉磯分校人權用水解決方案研究室（Human Right to Water Solutions Lab）主任皮爾斯（Gregory Pierce）建議聯絡自來水公司或該州的環保單位尋求協助。而若檢測結果顯示汙染物濃度高，問題就不是裝濾水器可以解決，相關單位可能會建議暫時使用其他水源如瓶裝水，或升級設備如更換管道。

若問題較輕微，濾水器就能派上用場。可以先了解濾水目的，像沖馬桶或洗衣服就無需使用，接著了解不同種類濾水器的功能，大多數濾水器有NSF或美國國家標準協會（ANSI）認證，不同號碼代表不同的汙染物去除能力。

戈達德說，很多家庭使用濾水器並非因為安全疑慮，而是水的味道和氣味，這種情況一般活性碳濾水器就能有效去除氯。

即使住在全氟/多氟烷基物質（PFAS）汙染程度較低的居民也可能還有疑慮，環保署說濾水器能減少PFAS數量，但仍建議人們如果有疑慮可以先聯繫當地自來水供應單位。

鉛是另一種汙染物，其含量通常超出過濾系統的處理能力。環保署表示，任何濃度的鉛都是不安全的，當人們沒有可替代的水源或不建議更換管道時，用濾水器是可行方法。