夜間臥室超過這溫度 恐影響年長者心臟健康

對於65歲及以上族群，將夜間臥室溫度維持在華氏75度，可降低睡眠時出現高度緊張反應的機率；示意圖。(圖／123RF)

夜間臥室溫度可能影響心臟健康，尤其對年長者而言。福斯新聞報導，澳洲 昆士蘭格里菲斯大學（Griffith University）研究員歐康諾（Fergus O'Connor）指出，高溫會對心血管系統造成額外負擔。

他表示，身體在暴露於高溫時，會有更強地反應，將血液輸送至皮膚表面以散熱。歐康諾強調，當心臟持續超負荷運作，不僅造成壓力，更會削弱身體從前日高溫暴露中恢復的能力。

該研究目的在探究真實生活環境中的臥室溫度如何影響老年族群，研究團隊追蹤了47名居住於昆士蘭東南部的成年人，平均年齡72歲。

與多數在診所進行的睡眠觀察不同，此為「自由生活」研究，即讓參與者維持日常作息與睡眠模式。研究人員將感測器置於參與者臥室，累計記錄超過1萬4000小時夜間睡眠溫度數據。

心臟功能開始出現干擾跡象的臨界溫度略高於華氏75度（攝氏24度）。研究發現，在華氏75至79度（攝氏24至26度）間，心臟恢復能力出現具臨床意義的下降機率上升40%。當溫度升至華氏79至82度（攝氏26至28度）時，該風險翻倍。超過82度時，相較於較涼爽的房間，風險幾乎增至三倍。

歐康諾說，對於65歲及以上族群，將夜間臥室溫度維持在華氏75度，可降低睡眠時出現高度緊張反應的機率。

研究人員表示，儘管結果顯示高溫與心臟壓力存在顯著關聯，但其觀察性設計無法斷定高溫是唯一原因；且僅針對澳洲老年族群，未必適用於其他人口群體。此外，儘管穿戴式裝置技術先進，精準度仍不及臨床環境使用的醫療級心電圖。

但歐康諾強調，該研究凸顯了溫度指引的缺口，現行規範雖有日間室內最高溫標準，卻缺乏對夜間環境的建議。