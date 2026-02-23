我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

視艾普斯坦為「最好的朋友」英前駐美大使被捕

遊歐最易遭竊國家 英、法、丹麥排前三

寒冬水管爆裂頻傳…這幾招預防 小動作減少大麻煩

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
降雪和結冰會造成水管凍結或爆裂的風險。示意圖 （路透）
降雪和結冰會造成水管凍結或爆裂的風險。示意圖 （路透）

本周，全國多地預計將出現強烈天氣，許多州已發布暴風雪或風暴警告。多個地區將被積雪、冰凍和低溫覆蓋，可能需要數天時間才能緩解。這不僅意味著降雪和結冰，也帶來了水管凍結或爆裂的風險。

雅虎新聞網報導，水管爆裂不僅令人頭痛，維修費用也可能非常高。預防這種不幸事件的最佳方法，是在寒冬到來前採取一些簡單卻關鍵的準備措施。

•將恆溫器保持在65度

在寒冷天氣中，我們可能想把恆溫器調低以節省能源費用，但這樣做反而可能帶來更大的支出。

將恆溫器設定在最低基準溫度，有助於防止水管凍結或爆裂，從而避免潛在災害。

Wild Water Plumbing Heating and Cooling 的水管經理Caleb Breen在一次電子郵件訪談中建議，「一般建議將恆溫器保持在至少 65 度，同時打開所有櫥櫃，並保持水龍頭滴水。這樣可以有效保持牆內管道溫度高於冰點。」

•保持水龍頭滴水

保持水流動是防止水管凍結和爆裂的最簡單方法。

Breen解釋道，「如果停電導致室內溫度無法維持在65度以上，家中大部分水龍頭應保持滴水。水管在水流停止後更容易凍結。」

他補充，「持續的水流可以大幅降低水管凍結甚至爆裂的風險。」

•如果你必須離開家

Breen建議，「出門前保持水龍頭滴水並開啟暖氣。」若需長時間離家（例如因停電入住旅館），務必關閉家中總水源。

關閉方法可透過路邊總閥或室內主水閥完成（位置因州而異）。關閉水源後，打開所有水龍頭，將管道內的水排空並釋放壓力。這樣能最大程度降低回家後遇到水管凍結或爆裂的風險。

•解凍凍結的水管

Breen建議，「如果已保持水流，通常不會出現水管凍結。但如果水管真的凍住，請完全打開水龍頭，嘗試讓水重新流動。」

世報陪您半世紀

暴風雪 雅虎

上一則

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

延伸閱讀

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情

波士頓積雪將破2呎 麻州州長啟動國民兵應變暴雪災情
俄軍打擊烏能源設施 烏克蘭多地大面積停電

俄軍打擊烏能源設施 烏克蘭多地大面積停電
PG&E金山大停電 議員開公聽會究責

PG&E金山大停電 議員開公聽會究責
戶外警報停擺逾6年影響海嘯、停電應變 王兆倫促市府恢復

戶外警報停擺逾6年影響海嘯、停電應變 王兆倫促市府恢復

熱門新聞

中華航空班機示意圖，與新聞無關。(本報資料照片)

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

2026-02-18 18:14
Costco。 (美聯社)

好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益

2026-02-18 10:21
國稅局(IRS)向來查稅嚴厲加上罰則苛刻，讓許多納稅人乖乖遵守規定申報聯邦稅並繳納州稅。美聯社

申報州稅注意…這9州稅率降 這5州不甩聯邦規定

2026-02-18 12:45
藍莓。Image by Meadowphoto from Pixabay

藍莓對全身健康有益 但吃越多未必越好

2026-02-18 09:17
連鎖超市Trader Joe's。路透

Trader Joe's茄子義麵 粉絲：連醬汁都想舔乾淨

2026-02-20 09:08
蛋。Image by Erika Varga from Pixabay

「蛋白質優先」 但攝取過多會有這些副作用

2026-02-21 12:35

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策
好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元
從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國