寒冬水管爆裂頻傳…這幾招預防 小動作減少大麻煩

降雪和結冰會造成水管凍結或爆裂的風險。示意圖 （路透）

本周，全國多地預計將出現強烈天氣，許多州已發布暴風雪 或風暴警告。多個地區將被積雪、冰凍和低溫覆蓋，可能需要數天時間才能緩解。這不僅意味著降雪和結冰，也帶來了水管凍結或爆裂的風險。

據雅虎 新聞網報導，水管爆裂不僅令人頭痛，維修費用也可能非常高。預防這種不幸事件的最佳方法，是在寒冬到來前採取一些簡單卻關鍵的準備措施。

•將恆溫器保持在65度

在寒冷天氣中，我們可能想把恆溫器調低以節省能源費用，但這樣做反而可能帶來更大的支出。

將恆溫器設定在最低基準溫度，有助於防止水管凍結或爆裂，從而避免潛在災害。

Wild Water Plumbing Heating and Cooling 的水管經理Caleb Breen在一次電子郵件訪談中建議，「一般建議將恆溫器保持在至少 65 度，同時打開所有櫥櫃，並保持水龍頭滴水。這樣可以有效保持牆內管道溫度高於冰點。」

•保持水龍頭滴水

保持水流動是防止水管凍結和爆裂的最簡單方法。

Breen解釋道，「如果停電導致室內溫度無法維持在65度以上，家中大部分水龍頭應保持滴水。水管在水流停止後更容易凍結。」

他補充，「持續的水流可以大幅降低水管凍結甚至爆裂的風險。」

•如果你必須離開家

Breen建議，「出門前保持水龍頭滴水並開啟暖氣。」若需長時間離家（例如因停電入住旅館），務必關閉家中總水源。

關閉方法可透過路邊總閥或室內主水閥完成（位置因州而異）。關閉水源後，打開所有水龍頭，將管道內的水排空並釋放壓力。這樣能最大程度降低回家後遇到水管凍結或爆裂的風險。

•解凍凍結的水管

Breen建議，「如果已保持水流，通常不會出現水管凍結。但如果水管真的凍住，請完全打開水龍頭，嘗試讓水重新流動。」