某些帶苦味食物 新研究：可增強大腦活動

黑巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

日本 一項最新研究指出，黑巧克力、紅酒、茶或莓果 帶來的乾澀和酸澀感實際上能以和運動類似的方式激活大腦，這些食物中的植物化合物「黃烷醇」（flavanols）能透過自身的苦味觸發感官反應，而非被血液吸收的方式來刺激大腦，研究人員認為食用這些植物性食物有助於保持健康。

福斯新聞報導，芝浦工業大學（Shibaura Institute of Technology）的教授刑部直美（Naomi Osakabe）說，這項實驗的關鍵發現是首次證明黃烷醇攝取的刺激如何傳遞到中樞神經系統，觸發壓力反應，增強短期記憶並對循環系統產生有益的影響；令人驚訝的是，只需極低劑量的黃烷醇就能產生強化腦部活動的效果。

根據發表在「食品科學最新研究」期刊（Current Research in Food Science）的研究指出，以小鼠進行實驗，服用單劑量的黃烷醇能增加自發性活動和增進記憶測試的表現，研究團隊也觀察到大腦和注意力、喚醒度和壓力調節相關的區域被快速活化。

因為只有少數人們攝取的黃烷醇進入血液，因此研究人員相信它們可能是以刺激感覺神經來影響大腦和心臟；研究人員認為這個觀念屬於感官營養（sensory nutrition）這個新興領域的一部分，感官營養學認為食物的味道和物理感覺可直接調節生物功能。

這個反應和進行輕運動時產生的現象，也就是有時被稱為「戰鬥或逃跑反應」的交感神經系統暫時活化，如此類型的短期壓力可以提高注意力和警覺性。

刑部說，雖然健康的食物有助於維持和增強體內平衡是無庸置疑的，但其機制仍不清楚，而這項實驗發現食物成分的味道有調節生物功能的潛力，但實驗也有研究限制，因為實驗對象是動物，且食物是由多種化合物組成的複雜混合物，彼此之間可能交互作用，需要進行更大型的人體實驗才能知道小鼠身上發生的作用是否也會發生在人身上。

加州 聖猶達醫學中心（Providence St. Jude Medical Center）的神經科醫師穆恩（Johnson Moon）先前接受採訪談論感官營養學時表示，他不相信包括多數醫師在內的人們認為某種特定分子或化合物的味道可以快速引發大腦的重大變化，他認為在推薦食用像黑巧克力這樣的食物前還需要更多數據，因為黑巧克力的熱量、含糖量及脂肪帶來的影響可能大於益處，不過刑部指出，先前關於可可中黃烷醇的長期人體實驗表明對心血管和認知功能有益。