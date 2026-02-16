川普推的平抑藥價平台 專家：較適合無保險或自費者

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
白宮推出了名為「TrumpRx」的全新政府網站，承諾大幅降低數十種處方藥的價格。白宮稱此舉具有歷史意義，但專家警告稱，其覆蓋範圍可能有限。

該網站目前列出了43種品牌藥，並宣傳給出 從50%到90%以上不等的折扣；過去每月花費超過1000元的藥物，現在在TrumpRx網站上的售價只要幾百元甚至更低。

其中，最引人注目的促銷，則是諾和諾德(Novo Nordisk)和禮來(Eli Lilly)的減肥藥和糖尿病藥物，包括「周纖達」(Wegovy)藥片和針劑，折扣高達89%；「胰妥讚」(Ozempic)注射筆，折扣高達81%；禮來的Zepbound的折扣則約為72%；賴脯胰島素(Lispro)的起價則只有25元。

其他折扣藥物還包括了默克生技(EMD Serono)的生育治療藥物，像是Gonal-F、Ovidrel和Cetrotide，以及糖尿病藥物，像是Farxiga和Xigduo XR，以及甲狀腺藥物，像是Levoxyl和Cytomel。

TrumpRx網站上還列出了一系列呼吸系統、自體免疫疾病、荷爾蒙和精神健康藥物。

許多藥物都是較老的品牌產品，其中有一些在市面上都已經有副廠藥物了，因此專家認為，最能從TrumpRx平台取得優惠的，將會是自費​​患者，而不是大多數擁有保險的美國人。

「TrumpRx對大多數美國人沒有幫助，因為它針對的是自費的無保險患者，而不是占美國人口約85%擁有處方藥保險的人群，」華盛頓大學(University of Washington)經濟學和政策教授沙利文(Sean Sullivan)在STAT News上撰文指出，「對大多數美國人來說，這項計劃並非解決處方藥價格困境的方案，而只是轉移了人們對這一問題的注意力。」

TrumpRx網站並不會直接銷售藥品，而是會作為一個資訊中心引導患者去到藥商提供的各種折扣計劃、優惠券代碼以及合作藥房資訊，而患者則可以在這些藥房使用現金而非醫保來購買藥品。

由於這些交易繞過了保險公司和藥房福利管理機構，透過TrumpRx進行的購買，通常不會被計入免賠額或年度自付費用限額，因此更適合沒有保險或現金支付的患者。

印地安納州藥劑師協會(Indiana Pharmacy Association)執行副總裁科文頓(Darren Covington)表示，目前的反應褒貶不一，但當患者能夠負擔並獲得所需的藥物時，他們的健康狀況就會得到改善。所以大家樂觀其成。

保險 糖尿病 白宮

