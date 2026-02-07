聽力下降2早期跡象 有助判斷是否該就醫

聽力損失是老化過程的必然現象，帶來的後果除了聽力受損，身心健康也可能受到影響，醫師表示越早注意到聽力損失的症狀越好；示意圖。（圖／123RF）

聽力損失是老化過程的必然現象，帶來的後果除了聽力受損，身心健康也可能受到影響，醫師表示越早注意到聽力損失的症狀越好，早期介入能顯著改善溝通，並預防未來的退化性疾病，而需要別人重複說話和常聽錯發音相似的詞是聽力下降的兩個早期跡象，呼籲不要輕忽，及早發現及早治療。

紐約郵報（New York Post）報導，65歲以上的人中，有22%難以聽清周遭日常的聲音。hear.com的資深聽力師奧次瑪（Rachel Artsma）說，聽力受損的早期跡象可能很細微，容易被忽略，最常見的徵兆是經常請人再講一次剛剛說的內容。

奧次瑪說，很多人會以為常需要請別人複述所說的內容是因為別人講話太小聲，而沒察覺到是自己的聽力有異；由於聽力損失是逐漸發生的，人們常沒意識到自己聽不到一些聲音，進而導致反應遲緩。

另一個常被忽略的早期徵兆是聽錯發音類似的字，如「cat」和「sat」，因為像s、f和th這樣的高頻子音通常是聽力損失時第一被影響而聽不清楚的音。

奧次瑪說，在派對或餐廳這些嘈雜的環境總是聽不清楚，但這也是聽力損失的另一個關鍵徵兆，特別是在安靜的環境中聽力都沒問題時，人們很容易把在吵鬧的地方聽不清楚歸咎於環境，但時間久了，為了要聽清楚而多付出的體力會變成聽力疲勞、沮喪和害怕社交，很多人不會把這些問題和聽力受損連結起來。

其他聽力下降的早期跡象還有說話含糊不清、常需要調高音量和耳鳴，這些症狀不只會逐漸影響聽力，還會影響健康。奧次瑪說，有些人會因為聽別人說話讓自己感到吃力或挫折而避免社交場合，這些細微的變化是逐漸出現的，但它們是耳朵和大腦的工作超出負荷的重要徵兆，越早發現就能及早治療，顯著改善溝通和預防未來的退化性疾病。

奧次瑪說，因為聽覺訊號微弱且不清楚，大腦必須持續重建和補償訊號，消耗原本用於記憶和思考的能量，這樣額外的精神壓力，稱為認知負荷，時間久了會導致疲勞及增加認知下降或失智症 的風險。

奧次瑪表示，越早檢查聽力越好，輔助工具如助聽器可以逆轉大腦在辨別聲音時經歷的過程。