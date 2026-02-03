心跳異常何時該警惕 心臟醫師：從這5點判斷

心跳加速未必危險，重要的是了解個人基礎心率；若平時靜止心率約65 BPM，卻無明顯原因驟升至90至100 BPM，此變化便值得注意。（圖／123RF）

你多久會留意到自己的心跳？除非是運動或焦慮時，否則可能不會經常想到；其實，我們應該多關注它。

德國萊比錫大學心臟電生理學家內迪奧斯（Sotirios Nedios）指出，心跳是心血管健康的窗口，成年人正常靜止心率通常每分鐘在60至80次（BPM）；持續超過80至90次的心率雖屬正常範圍，但已證實與心血管風險增加有關。不過，內迪奧斯表示，心跳加速未必危險，重要的是了解個人基礎心率；若平時靜止心率約65 BPM，卻無明顯原因驟升至90至100 BPM，此變化便值得注意。

好管家（Good House Keeping）雜誌報導，此外，關於心跳的運作機制、生活型態如何影響心率，以及心跳對健康的警示作用，還有以下幾項重要知識。

哪些生理因素會導致心跳變化？

多種因素可能影響心跳速度，主要包括：

- 運動：激烈運動時心率上升很正常，這代表訓練奏效。讓人意外的是，體能越佳者，靜止時心跳反而越低。紐約心臟科醫師古爾德（Randy Gould）指出，體能極佳者靜止心率可能低於每分鐘60次。事實上，澳洲 最新研究發現，擅長運動者心跳速度慢10%，每日「節省」逾1萬1000次心跳，進而延長預期壽命。

- 發燒：體溫升高時，心臟會加速跳動以提供對抗病因（疾病或感染）所需的血流。這是正常現象，等退燒後心率便會恢復常態。

- 天氣因素：高溫潮濕會促使更多血液流向皮膚。由於心臟需循環的血液量大於涼爽天氣，促使心跳會加快。

- 藥物影響：若服用治療高血壓 、心律不整的β受體阻斷劑或鈣離子阻斷劑等藥物，心率可能減慢。

- 潛在健康問題：內迪奧斯指出，若靜止心率持續無故超過每分鐘100次，可能是甲狀腺有問題、貧血或脫水等狀況；這類情況務必告知醫師，以便進行診斷與必要治療。

壓力如何影響心跳？

內迪奧斯表示，壓力透過多重生理途徑深刻影響心率與規律，當遭遇突發性緊張、恐懼或驚慌時，身體會釋放腎上腺素與皮質醇等激素、啟動交感神經系統的戰鬥或逃跑（fight-or-flight）反應，自然加速心跳以備身體應對行動；此時心跳可能從每分鐘70次驟升至100次甚至更高，讓人感受到更強的跳動。

當緊急壓力解除後，心率通常會恢復正常；但若生活持續處於低強度慢性壓力狀態，對健康的危害可能更嚴重。古爾德說，這類壓力會使心率持續處於高位，可能引發心悸、胸痛、心律不整，甚至導致心臟功能衰退。

內迪奧斯表示，長期壓力還可能誘發高血壓、發炎，並增加心房顫動等心律失常的風險。好消息是，規律運動、充足睡眠、正念練習與放鬆訓練等壓力管理技巧，能幫助心率恢復正常；若發現心率持續偏高，或在壓力時頻繁出現心悸，務必告知醫師。

心跳何時預警心臟有問題？

偶爾心跳不規則，通常無需擔憂。內迪奧斯說，偶發性心跳暫停很常見且通常無害，但若持續出現混亂無規律的心跳節奏，可能顯示心房顫動，若未治療將大幅增加中風 風險。

其他徵兆同樣是警訊。古爾德指出，若心跳不規則或出現變化，可能伴隨胸痛、呼吸急促、疲勞或暈眩，甚至昏厥，出現這些症狀者應立即就醫。內迪奧斯另建議留意以下心臟問題的潛在徵兆：

- 非運動員心率異常緩慢（低於每分鐘60次），尤其伴隨暈眩或疲勞時，可能顯示心臟傳導系統有問題。

- 感覺心跳加速或悸動，若伴隨心動過速或心動過緩，可能暗示有心律不整問題。

- 胸悶不適（壓迫感、緊繃或疼痛）伴隨心律變化及(或)呼吸急促，尤其在輕微活動時出現，這可能是心肌梗塞的徵兆。

- 暈眩、頭昏眼花或昏厥，可能意味大腦血流供應不足。

- 與活動量不成比例的異常疲倦或虛弱，可能顯示體內氧氣供應減少，此為心臟無力的症狀。