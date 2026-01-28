天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。

國家氣象局（NWS）指出，來自北極的強勁寒流席捲美國本土大部分地區，數日內將有近三億美國人持續受極凍天氣影響。今日美國（USA Today）報導，以下是六種不應在冰天雪地裡留在車內的物品：

1. 噴霧罐

據Capital One Auto Navigator網站指出，極端溫度可能讓噴霧罐變得「不穩定」，導致破裂或爆炸。

2. 罐裝飲料與食品

農業部（USDA）警告，冷凍後的罐裝食品可能引發健康風險。USDA指出，罐內食物冷凍膨脹或細菌滋生可能導致罐體膨脹，此類罐頭應立即丟棄。

USDA稱，即使未膨脹但已解凍的罐頭同樣存在安全隱憂，應予丟棄。冷凍狀態下，飲料在容器內膨脹亦可能導致罐體裂開或破裂。

3. 雞蛋

USDA指出，帶殼雞蛋不應冷凍。該部門官網說明，若雞蛋意外凍結且蛋殼在冷凍過程中破裂，應立即丟棄；未破裂的雞蛋可冷凍保存至需用時，再於冰箱內冷藏解凍。

4. 電子產品

將手機或平板等電子產品留在冰冷車內可能影響其運作。部分製造商如蘋果、三星建議，應完全避免讓產品暴露於極端溫度，因多數裝置在華氏32度以上環境運作最佳。

5. 藥物

藥物亦屬不可冷凍物品。麻州貝斯泰健康（Baystate Health）指出，藥物若意外凍結，外觀無法判斷其安全性。該醫療系統在網站上說明，即使解凍後，與其冒著藥物失效甚至產生危險的風險，最好還是更換新藥。

樂齡會（AARP）指出，一般而言，任何懸浮狀的液態藥物若遭冷凍，很可能會受到不良影響。AARP建議，若對藥物儲存方式有疑問，應諮詢醫師或藥劑師。

6. 兒童或寵物

兒童雖不是物品，但道理十分明顯，美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，兒童與長者在低溫環境下更易出現低體溫症，症狀包括顫抖、意識混亂及疲倦，因此即使短暫滯留沒有暖氣的車輛內也可能危及生命。寵物同樣適用此原則。

賭紐約市降雪幾吋？ 線上賭客熱門

IRS「直接申報」取消後 仍有6途徑可免費報稅

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送多家超市

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測：吃不飽

示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
舊振南鳳梨酥。(舊振南提供)

加拿大好市多上架高雄百年餅店鳳梨酥 價格比台灣便宜

2026-01-23 19:06
竹筍。Image by youngki son from Pixabay

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

2026-01-23 09:07
炒麵。示意圖。Image by likesilkto from Pixabay

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

2026-01-26 09:06
咖啡。Image by Craig Melville from Pixabay

咖啡與5種保健食品一起服用 等於拿錢打水漂

2026-01-21 11:32
內華達州皮膚科醫師施耐德（Samantha Schneider）指出，沐浴後肌膚會流失水分，當肌膚仍處於濕潤狀態時，立即塗抹保濕品能有效地補充水分。(圖／123RF)

預防冬季癢 醫生建議把握沐浴後3分鐘

2026-01-22 09:08

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

南加華女涉詐騙長者10萬美元 因一舉動露餡

