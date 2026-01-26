微波爐加熱也有雷區…這些食物、飲品千萬別亂放

有一些食物和容器絕對不適合放進微波爐。示意圖（路透）

微波爐是現代科技的奇蹟，食物可以在短短幾秒鐘內從冰冷變得滾燙。據Real Simple報到，有一些食物和容器絕對不適合放進微波爐。某些食物或容器在加熱不到一分鐘時，就可能燃燒、融化，甚至爆炸；有些還可能釋放有毒物質。

這些危險物品有些非常常見，也許你今天早上就用過。只是因為上次沒事，並不代表下一次也安全。為了保護自己和家人，務必避免將它們放入微波爐，同時了解正確的加熱方法。

不該放進微波爐的食物

某些食物對快速加熱反應不佳，可能因壓力累積而爆炸，或釋放刺激性化學物質。以下食物應避免微波加熱：

1.辣椒

紅、橘或綠辣椒含有辣椒素（capsaicin），是辣味來源。微波加熱辣椒，尤其是超辣品種，會使辣椒素蒸發到微波爐空氣中。打開微波爐門時，蒸氣可能刺激甚至灼傷肺、喉嚨、眼睛和鼻子。

加熱方式：烤、炒或用烤架加熱辣椒，避免微波。

2.水煮蛋

微波加熱水煮蛋，即使只加熱15秒，也可能在切開時爆開，弄得到處都是，甚至燙傷自己。原因是蒸氣無法從蛋白逃出，壓力累積，瞬間釋放就會爆炸。

加熱方式：將水煮蛋切成小塊再加熱，或放入熱水中浸泡3至5分鐘。

3.剩餘馬鈴薯

煮熟後的馬鈴薯若不立即冷藏，可能繁殖肉毒桿菌（Clostridium botulinum）。微波加熱並不能殺死細菌，隔日再吃可能腹瀉。

加熱方式：用烤箱加熱，不要用鋁箔包裹。為了脆皮和安全，烤馬鈴薯最好不要包鋁箔。

4.葡萄

微波加熱葡萄會過熱，果肉迅速熔化，可能在微波中或食用時爆炸，飛濺出滾燙果汁。

加熱方式：用烤箱烤幾分鐘，或在平底鍋中快速加熱。

5.加工肉類

培根、熱狗、午餐肉、香腸等加工肉類，微波加熱會生成膽固醇氧化產物（COPs），與心血管疾病 和炎症風險相關。

加熱方式：用炒或烤箱加熱較安全。

6.番茄醬

厚重的醬汁在微波中易累積蒸氣，可能突然噴濺，燙傷或弄髒衣物。

加熱方式：用小鍋在爐火上加熱，可邊攪拌邊加熱，避免蒸氣累積。

不該微波的飲品

雖然大部分液體可以微波，但某些液體容易過熱，危險性較高：

1.水

微波加熱水可能過熱而無氣泡，加入茶包或攪拌時，水可能瞬間劇烈沸騰，甚至爆炸。

加熱方式：用水壺煮水，或使用電熱水壺。

2.嬰兒配方奶或母乳

微波加熱液體容易產生「熱點」，尤其危險對象是嬰兒，可能燙傷口腔。研究也顯示微波可能破壞部分營養成分。

加熱方式：使用奶瓶加熱器，或將奶瓶放入溫水中加熱，均勻安全。

不該微波的容器

某些容器加熱會釋出化學物質，金屬容器可能火花四濺，引發火災。使用微波爐時，務必確認容器標示「微波安全」，並用紙巾覆蓋食物。

1.保麗龍

加熱會釋放有害化學物質，耐熱性差，容易融化或變形。

2.帶金屬手把的外賣盒

金屬可能產生火花，甚至引發火災。任何金屬都不能進微波，包括有金邊的舊餐具。

3.塑膠容器

不同塑膠耐熱性不同，加熱前務必確認標示「微波安全」。若不確定，改用微波安全玻璃容器。

切勿空燒微波爐

千萬不要空燒微波爐。沒有食物或容器吸收微波，微波會反射回磁控管，可能損壞設備甚至引發火災。啟動前務必確認已放入食物。