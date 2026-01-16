亞利桑納州7少見交通法規 這個恐破財2千元

任何可能阻礙或降低駕駛清晰視野的物品皆禁止在行駛時使用，即使是懸掛在後視鏡的空氣清新劑，若妨礙視線也禁止使用。示意圖。Image by Ján Pénzeš from Pixabay

駕駛學校會教基本的道路規則，但他們可不會教那些遍布全國、五花八門的奇特規定。每日郵報報導，亞利桑納州 就有一套少為人知卻值得了解的古怪法規。

1. 懸掛空氣清新劑可能惹上麻煩

任何可能阻礙或降低駕駛清晰視野的物品皆禁止在行駛時使用，即使是懸掛在後視鏡的空氣清新劑，若妨礙視線也禁止使用。

此規定不僅適用於懸掛裝飾品，更包括車內或安裝於擋風玻璃、側窗及後窗的任何物件；唯一例外是政府強制要求的證明，如車檢貼紙。

2. 雨天行車可能面臨2000元罰款

亞利桑納州氣候多變，冬季暴雨頻繁，夏天是季風季節，兩者皆可能引發洪水。極端天氣對駕駛具致命風險，州法特別針對那些無視危險路況警示標誌、執意在濕滑路面行駛的人；若刻意繞過醒目的黃色警示標誌，將須承擔救援費用。

該州「愚蠢駕駛人法」（stupid motorist law）規定，若駕駛公然無視警示標誌而遭洪水困住，最高可處2000元罰款。

3. 允許在駕駛座上小憩

亞利桑納州允許駕駛在車內休息，前提是停在合法區域。雖有社區允許在停放車輛內過夜，但更好的選擇是前往沃爾瑪 等歡迎過夜的場所。

若僅是旅途行經該州，感到睏倦時，不能停在高速公路旁小憩；但必要時可於休息區停留一晚。

4. 高爾夫球車可上路行駛

只要高爾夫球車符合所有規範並遵守一般車輛的法規，即可在亞利桑納州道路行駛。高爾夫球車仍須遵守所有紅燈號誌與道路標誌，駕駛仍需持有有效駕照、車輛識別碼及登記證明。

此外，還需具備多項標準車輛配備，如功能正常的喇叭、頭燈、尾燈、煞車燈、後視鏡及安全帶。

5. 停放船隻須謹慎

在亞利桑納州道路停放船隻或露營車是否會被開罰單 ，是個複雜問題。答案並非絕對，各城市對露營車或船隻的道路停放時限皆有不同法規。

查閱當地城市規定，是確認大型車輛或船隻可停放時間以及是否可能因此被開罰單的最佳方式。

6. 勿將停車場當作捷徑

穿越停車場以繞過STOP標誌或交通號誌的行為在亞利桑納州屬違法，此規定與多數州相同。

即使遇到紅燈禁止右轉標誌，也可能令人想穿越加油站，但此舉實屬重大交通違規。根據該州法律，違規者將面臨212元罰款並列入駕駛紀錄。

7. 機車騎士需配戴護目裝備

在遼闊的沙漠公路上，安全是機車騎士的首要考量。亞利桑納州對防護裝備要求嚴格，即使是追求刺激者也不例外；所有摩托車及全地形車（ATV）騎士必須配戴護目鏡或透明面罩，除非車輛已配備擋風玻璃。

未滿18歲之摩托車騎士，在駕駛時需全程配戴經運輸部（DOT）認證的安全帽。