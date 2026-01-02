自家後院就能拔蘿蔔 加州華人一次採收地瓜、番茄...整籮筐

網友在自家院子種植蔬果，成果豐富。蔬果示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Klaus Nielsen）

加州 陽光充足，氣候溫和，四季皆可種菜，看著蔬果在晴空下逐漸成長，收穫新鮮與自在生活的體悟，帶給華人 移民一種思鄉外的樂趣。小紅書 帳號「美國娜娜家」分享洛杉磯 自家院落改造成菜園的生活日常，畫面中可見親手採收白蘿蔔、地瓜、番茄、辣椒與檸檬等作物，成果豐富，吸引大量網友留言交流。

從娜娜分享的影片可見，菜園採用整齊的高架菜床設計，搭配支架與灌溉管線，植株排列有序。畫面中，拍攝者依序拔起一根根碩大成熟的白蘿蔔，也挖出好幾根地瓜，接著剪下轉紅的番茄與辣椒，最後將各式蔬果放入藤編籃中，呈現一籃多樣的收成景象。另有畫面顯示戶外檸檬樹結果纍纍，成熟果實直接現採。

貼文發布後，留言區互動熱烈，有網友好奇「在美國檸檬能不能戶外種植」，發文者回應當地街道隨處可見檸檬樹，果實多到「沒人吃」。也有人詢問土壤條件，發文者表示菜床使用的是購買的培養土。另有網友注意到番茄植株粗壯，形容是「老樁西紅柿」。

除了種植技術討論，也有不少留言聚焦菜園整齊度與生活氛圍，稱讚畫面乾淨有序，「看了很舒服」，並好奇是否會有小動物偷吃作物。另有留言提到，擁有菜園後「下一步可以養雞」，也有人分享料理經驗，指出蘿蔔葉可汆燙或醃製食用。