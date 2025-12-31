我的頻道

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

除去車窗厚厚冰層 1簡單妙招可搞定

世界新聞網／輯
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay
冬天的降雪讓人不只要剷除家門口的雪，還要清理車子擋風玻璃上的積雪。一名車主分享，用裝了溫水的噴霧瓶噴擋風玻璃，不到幾秒就能輕鬆擺脫積雪，而若想避免擋風玻璃上再有雪堆積，可以用對半切的馬鈴薯塗抹玻璃，也有人建議可以用醋、酒精、清潔劑，但專家提醒若使用除冰劑，要定期全面保養車子，避免車蠟被侵蝕後車漆裸露在外受到侵蝕。

紐約郵報（New York Post）報導，51歲的車主加納（Adrian Garner）說，取一空的噴霧瓶，可以是新的瓶子，也可以是清潔劑或空氣清新噴霧用完後的瓶子，在空瓶裝入溫水，一定要用溫水不能用熱水，接著噴在擋風玻璃上，剩下的水滴在車身，他說這樣就能在幾秒鐘內除掉車子上的冰，不用花大錢買除冰劑。

想要避免擋風玻璃再次被積雪覆蓋，英國的汽車經銷商約翰克拉克集團（John Clark Motor Group）有個妙招，就是將馬鈴薯對半切後用切面塗抹擋風玻璃，他們說馬鈴薯中的澱粉可以在擋風玻璃和空氣之間形成阻隔。

除了馬鈴薯，也有人說可以在擋風玻璃上噴灑或塗抹醋、消毒用酒精和洗碗精來除冰，但美國汽車協會（American Automobile Association）表示這些方法恐弊大於利。

協會表示，那些物品也會清除車蠟，時間久了會讓車漆暴露在外，遭受風吹日曬或被腐蝕性的化學物質如道路鹽侵蝕，浸泡在鹽水溶液中的擋風玻璃也會有類似問題。如果會定期使用擋風玻璃預先處理劑或除冰劑，記得要進行全車保養，天氣許可時將有使用除冰物品的區域定期清洗並重新打蠟。

好市多、沃爾瑪10個裝普羅旺斯風小碗 為居家增添美感

哈工程1200師生操場「雪繪」航母 網友驚艷：這波硬核浪漫絕了

牛排餐廳這道經典配菜 歷史比南北戰爭還早

紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動

合歡山積雪達30公分 竟有人騎馬上山追雪…警方出手了

