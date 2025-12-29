學英國人每天喝茶 研究：年長女性較不易骨折

一項最新的研究指出，喝茶者的骨密度比不喝者更高，因此對容易罹患骨質疏鬆症的女性有益，能降低骨折風險，適量的茶飲可說是促進骨頭健康的簡單方法。Image by congerdesign from Pixabay

喝茶是英國人生活中不可或缺的一部分，一項最新的研究指出，喝茶者的骨密度比不喝者更高，因此對容易罹患骨質疏鬆症的女性有益，能降低骨折風險，適量的茶飲可說是促進骨頭健康的簡單方法。

紐約郵報報導，澳洲 福林德斯大學（Flinders University）醫學和公共衛生學院近期發表一項最新研究結果，研究人員追蹤將近1萬名65歲以上的婦女超過十年，觀察她們每天喝咖啡 或茶的習慣是否會改變骨密度，而骨密度是骨質疏鬆症的指標。

研究團隊發現，有喝茶習慣的人骨密度比沒喝茶的人高，意謂骨折的風險較低，這個效果在肥胖的婦女效果尤為顯著。

有喝咖啡習慣的人情況完全不同，一天喝二至三杯、不超過每日建議攝取量四杯這個界線者，骨骼並不脆弱，但一天喝到五杯者和骨密度較低有關，可能是骨質疏鬆症的徵兆。

另外，那些終身飲酒量較高的人，骨骼的健康程度也有喝咖啡習慣者差。

骨質疏鬆症影響數百萬美國人，但女性更容易罹患，這是因為更年期時荷爾蒙變化導致骨質流失所致。

研究結果顯示喝茶和喝咖啡習慣的人骨密度不同，是因為兩個飲品的營養成分不同，茶葉中有兒茶素，這個強效的抗氧化劑能促進骨骼形成及避免骨折。

研究的共同作者劉萊恩（Ryan Liu，音譯）說，有研究顯示咖啡中的咖啡因相較之下會干擾鈣的吸收及骨骼的新陳代謝。

不過隨著年齡增長，不用因為想預防骨折就不喝咖啡，另一位共同作者劉恩武（Enwu Liu，音譯）說，他們的研究結果顯示喝適量的茶可能是促進骨骼健康的簡單方法，以及喝很多咖啡可能不太適合，特別是那些有喝酒的女性。

劉恩武說，鈣和維生素D是兩個對骨骼健康很重要的營養素，但早晨的飲品也很重要，對年長女性來說，每天喝一杯茶不只是寬慰身心的儀式，也是邁向有健康骨骼的一小步。

咖啡長年來一直是美國人最愛的飲料之一，有三分之二的美國人每天喝咖啡，但茶也逐漸受歡迎，目前有超過1.59億美國人喝茶，且人數持續增加中。