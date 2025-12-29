我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

學英國人每天喝茶 研究：年長女性較不易骨折

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項最新的研究指出，喝茶者的骨密度比不喝者更高，因此對容易罹患骨質疏鬆症的女性有益，能降低骨折風險，適量的茶飲可說是促進骨頭健康的簡單方法。Image by congerdesign from Pixabay
一項最新的研究指出，喝茶者的骨密度比不喝者更高，因此對容易罹患骨質疏鬆症的女性有益，能降低骨折風險，適量的茶飲可說是促進骨頭健康的簡單方法。Image by congerdesign from Pixabay

喝茶是英國人生活中不可或缺的一部分，一項最新的研究指出，喝茶者的骨密度比不喝者更高，因此對容易罹患骨質疏鬆症的女性有益，能降低骨折風險，適量的茶飲可說是促進骨頭健康的簡單方法。

紐約郵報報導，澳洲福林德斯大學（Flinders University）醫學和公共衛生學院近期發表一項最新研究結果，研究人員追蹤將近1萬名65歲以上的婦女超過十年，觀察她們每天喝咖啡或茶的習慣是否會改變骨密度，而骨密度是骨質疏鬆症的指標。

研究團隊發現，有喝茶習慣的人骨密度比沒喝茶的人高，意謂骨折的風險較低，這個效果在肥胖的婦女效果尤為顯著。

有喝咖啡習慣的人情況完全不同，一天喝二至三杯、不超過每日建議攝取量四杯這個界線者，骨骼並不脆弱，但一天喝到五杯者和骨密度較低有關，可能是骨質疏鬆症的徵兆。

另外，那些終身飲酒量較高的人，骨骼的健康程度也有喝咖啡習慣者差。

骨質疏鬆症影響數百萬美國人，但女性更容易罹患，這是因為更年期時荷爾蒙變化導致骨質流失所致。

研究結果顯示喝茶和喝咖啡習慣的人骨密度不同，是因為兩個飲品的營養成分不同，茶葉中有兒茶素，這個強效的抗氧化劑能促進骨骼形成及避免骨折。

研究的共同作者劉萊恩（Ryan Liu，音譯）說，有研究顯示咖啡中的咖啡因相較之下會干擾鈣的吸收及骨骼的新陳代謝。

不過隨著年齡增長，不用因為想預防骨折就不喝咖啡，另一位共同作者劉恩武（Enwu Liu，音譯）說，他們的研究結果顯示喝適量的茶可能是促進骨骼健康的簡單方法，以及喝很多咖啡可能不太適合，特別是那些有喝酒的女性。

劉恩武說，鈣和維生素D是兩個對骨骼健康很重要的營養素，但早晨的飲品也很重要，對年長女性來說，每天喝一杯茶不只是寬慰身心的儀式，也是邁向有健康骨骼的一小步。

咖啡長年來一直是美國人最愛的飲料之一，有三分之二的美國人每天喝咖啡，但茶也逐漸受歡迎，目前有超過1.59億美國人喝茶，且人數持續增加中。

咖啡 澳洲

上一則

超香泡麵做法關鍵在「湯麵分開」 加一物成亮點

延伸閱讀

調查：美國人對跨年派對敬而遠之 寧願獨處追劇滑手機

調查：美國人對跨年派對敬而遠之 寧願獨處追劇滑手機
日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」

日航舊金山飛成田班機遇亂流 空服員跌倒骨折列「航空事故」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感
70歲翁車禍肋骨骨折拍電腦斷層 意外揪出肺腺癌

70歲翁車禍肋骨骨折拍電腦斷層 意外揪出肺腺癌

熱門新聞

出國旅遊時不慎弄丟護照是一件很麻煩的事，但若出發前將護照背面的條碼拍照留存可以讓後續處理順利很多。(美聯社)

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

2025-12-26 10:17
鳳梨酥是台灣知名美食。示意圖，非新聞事件圖。(記者徐兆玄／攝影)

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

2025-12-26 20:05
好市多。（路透）

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

2025-12-26 09:08
網友在窗邊種植洋蔥等水培植物。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Guzel Sadykova）

窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

2025-12-27 20:05
奇異果。Image by hartono subagio from Pixabay

每天2顆奇異果 科學家：促進皮膚膠原蛋白生成

2025-12-23 10:18
連鎖超市Trader Joe's。（路透）

6種Trader Joe’s冷凍食品 不到11元便可一飽口福

2025-12-23 09:08

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備