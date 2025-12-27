窗台成水培蔬菜王國 他種整片「治癒森林」能看又能吃

我的頻道

網友在窗邊種植洋蔥等水培植物。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Guzel Sadykova）
小紅書網友「紫境」分享自家窗台打造「水培蔬菜王國」，主打「清水就能養」、無土也能把食材養成小森林。貼文列出芹菜、豌豆苗、包心菜、生菜、香菜、小蔥、綠花椰等多種水培作物，還加入紅蘿蔔、酪梨、花生、板栗等果核與塊根類，吸引大量網友圍觀，留言數逼近2000則。

從影片中可見，窗邊擺滿透明玻璃瓶與杯盞，植株以水中生根，根系在陽光下清晰可見。長勢最旺的豌豆苗與各式芽菜占據窗台中央，旁邊還有切下保留菜心的葉菜繼續抽芽；台面則排放多盆小型水培苗，整體呈現一片亮綠，搭配日照與清澈水體，營造「家中氧吧」的視覺效果。

「紫境」表示，冬季會讓植物「每周沐浴陽光一小時」，並回覆網友「可加點營養液」，也強調不會有異味。多數留言稱「滿眼綠色很治癒」、「對眼睛很友好」、「看著就舒服」，有人形容像「天然氧吧」，也有人打趣「中國人骨子裡種菜的基因」被喚醒，直呼想照著做、把陽台變成「夢中植物角」。

不過討論也聚焦在水培常見難題，包含透明容器是否容易長綠苔、發霉爛根與水體變黏變臭，有網友分享經驗稱「要勤換水、勤洗根」。

整體而言，這股「窗台水培風」以低門檻與高觀賞性吸粉，但要長期維持「水清根白」仍仰賴日照控制、換水清潔與密度管理；不少網友也直言「不夠吃、性價比不一定高」，更適合作為療癒系居家綠意與小規模採摘的生活實驗。

