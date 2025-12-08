我的頻道

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

厚外套竟有高風險？汽車安全兒童座椅真相大揭秘

世界新聞網馬雯婷／即時報導
冬天時給幼兒穿上厚外套，反而可能讓他們在汽車安全座椅中面臨危險。示意圖（美聯社）
你知道嗎？冬天時給幼兒穿上厚外套，反而可能讓他們在汽車安全座椅中面臨危險。

據今日美國（USA Today）報導，全國公路交通安全局（NHTSA）表示，厚重外套會影響安全帶貼合度，導致安全帶無法緊貼身體，進而造成隱患。因此，NHTSA建議在讓孩子坐上安全座椅前，應先脫掉外層厚重衣物，以降低安全帶鬆脫的風險。

相較之下，兒童應該在安全帶下穿著「輕薄的抓絨衣物」。安全帶拉緊固定後，照護者可以再替孩子覆蓋毯子或外套以保暖。NHTSA指出，當安全帶「緊到無法在肩膀部位捏起多餘布料」時，才算是正確貼合。

尺寸與位置是兒童安全座椅的關鍵

安全座椅與增高座椅的設計宗旨是在事故中保護兒童。然而，NHTSA 資料顯示，車禍依然是1至13歲兒童的主要死亡原因之一。

2023年的統計指出，在車禍中喪生的兒童中，有43%未使用適當的約束裝置。NHTSA強調，「為孩子選對安全座椅，並在每次乘車時正確使用，至關重要。」

NHTSA認為後向式安全座椅是最適合幼兒的選擇。後向式座椅會在事故中「包覆並隨著嬰兒移動」，藉此減少施加在嬰兒脆弱的頸部和脊髓上的力量。

幼兒何時需要更換安全座椅？

NHTSA建議讓孩子在後向式安全座椅中待「越久越好」，通常為1至3歲。「這能讓孩子獲得最佳的保護。」NHTSA也提醒，孩子應一直使用後向式座椅，直到達到座椅製造商規定的最高身高或體重限制。

建議使用前向式安全座椅

當孩子超過後向式座椅的限制後，NHTSA建議改為前向式安全座椅。這類座椅通常具備側向頭枕防護（呈 L 型），並透過上固定帶（tether）與肩部安全帶提供額外保護。

前向式座椅通常適用於4至7歲兒童，並應持續使用到達到該座椅的身高或體重上限為止。

8至12歲：應使用增高座椅

對8至12歲的孩子，NHTSA建議使用增高座椅。增高座椅的目的，是讓孩子的身高足以讓安全帶位於正確位置：腰帶應橫跨大腿上部，而肩帶應貼合肩膀與胸部。

數百萬車輛安全氣囊有問題 車主無視召修…12人喪生
華女買二手電動車 搶補貼美夢落空
降生病風險 醫搭機必做2件事：消毒餐盤桌、擦防曬油
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人
