熱門水瓶竟暗藏黴菌 肉眼看不見…爸爸驚揭孩子喝水危機

世界新聞網馬雯婷／即時報導
雖然用熱水和肥皂刷洗水瓶確實有助於清潔，但仍可能有一些黴菌藏在肉眼無法察覺的地方。示意圖（美聯社）
雖然用熱水和肥皂刷洗水瓶確實有助於清潔，但仍可能有一些黴菌藏在肉眼無法察覺的地方。示意圖（美聯社）

這真是一個令人震驚的發現。

據紐約郵報報導，大多數人可能很少注意到一件事，清洗可重複使用的水瓶。雖然用熱水和肥皂刷洗水瓶確實有助於清潔，但仍可能有一些黴菌藏在肉眼無法察覺的地方。

有些水瓶的設計並不適合拆開清洗，但一位父親在發現自己孩子常用的幾個Yeti水瓶中竟藏有大量黴菌後，提醒家長們要仔細檢查孩子經常使用的水瓶。

在一段TikTok視頻中，Jason Sullivan解釋說，他每天輪換女兒使用的水瓶，但發現這些水瓶並沒有像應該那樣被徹底清潔。他在影片中表示，「我聯絡了Yeti，詢問如何正確清洗，因為它們設計上無法拆解。」

Sullivan說，Yeti建議將水瓶放入熱水中煮5到10分鐘。「煮過之後，水瓶就像這樣。」他邊說邊向鏡頭展示吸管橡膠密封圈下的明顯黴菌。

他警告家長，「如果你使用這種類型的水瓶，尤其是給孩子使用，一定要定期檢查。可能有你注意不到的髒汙或汙染。」

許多網友在視頻下留言，有人表示贊同Sullivan的看法，也有人分享自己對這些昂貴水瓶的抱怨。

有些留言寫道，「這就是為什麼我們改用Klean Kanteen，更好，也更少零件需要清洗。受夠了清理那些該死的黴菌。讓我抓狂的是，所有水瓶都有這麼多零件，根本無法徹底清洗。」

即使Sullivan按品牌指示定期更換和清洗孩子的水瓶，他仍在水瓶中發現令人噁心的黴菌。

這並非第一次有人在社交媒體上提醒他人注意保溫水瓶中的黴菌問題。

32歲的Kayla Houlihan驚訝地發現，她的水瓶吸管竟長了黴菌。這位Tribe Skincare創辦人在一則TikTok影片中表示，她在過去三年裡斷斷續續生病。

當她妹妹建議清洗水瓶吸管時，她對發現的情況感到「完全震驚」。她在影片中說，「我不知道該笑還是該哭。」

並在後續影片中補充，「我知道這完全是我的錯。眾所周知，應該清洗飲水瓶吸管，但我想我錯過了這個提醒。」

TikTok

