快訊

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者

世界新聞網／輯

一名旅美華人過去一年因生活與工作變動而倍感壓力，決定返回中國。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alan W）
一名在美華人近日在社群網路上發文表示將啟動回國倒數，坦言這不是衝動決定，而是過去一年生活與工作連番變動後的深思結果。他自述在美陀工作三年面臨社交圈狹窄、公司組織頻繁調整、H-1B身分不穩定等壓力，心理長期低迷，「像活死人一般沒有社交」，近半年更出現生理時鐘紊亂、凌晨三四點入睡、白天對任何事物失去期待、連吃飯都提不起興致的狀態，因此希望透過回中國重新融入熟悉環境、返鄉回到朋友與家人身邊，找回原本的自己。

小紅書網友「伽利略略略略」回顧當初留美動機，可能源於學生時期前任的留美選擇，或是拿到工作回聘、薪資亮眼的吸引，但實際並未過上想要的生活。他與父母多次討論後，父親提醒他思考五年、十年後想要的樣子；他最終認清自己追求的是與伴侶自由快樂生活、親友可隨時相聚的日常幸福。

對於外界常說「回國就是做牛馬」、「回來肯定不適應」等聲音，他回應不存在國家好壞之分，只是選擇適合自己的生活方式，並以影集《無恥之徒》Gallagher精神自勉，認為人生有無數次試錯，先於12月回國一趟再做下一步打算。

該篇貼文引發大量共鳴與辯論。有網友認為關鍵在個人能力與心態，提醒「換地方是工作不是人生重開」，回國未必能解決低活躍狀態；也有人主張先回來住一段時間再判斷，避免在情緒低谷倉促決定。另一派分享親身經歷為回國背書，包含「回來之後整個組裡我最卷」、朋友更多、美食與生活便利提升等，認為國內未必如想像中可怕；亦有長居海外者直言疫情後在美不快樂，回國後雖收入略降但生活品質倍增。

同時，警示聲浪也不小。部分網友指出國內職場邊界感薄弱、年假縮水、加班與出差常態、年齡壓力與市場景氣不佳，形容「蜜月期過了也就那樣」，甚至有人回國後後悔，感嘆缺乏work-life balance(勞逸結合)；也有人認為若綠卡遙遙無期，回國是現實選項，但若已拿到身分仍想回，則是對孤獨與歸屬感的再權衡。

H-1B 綠卡 華人 小紅書

