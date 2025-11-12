頂著健康光環5食物 主廚揭名不副實

巴西莓碗。Image by Ella Olsson from Pixabay

健康光環（Health halos）是指那些標榜有機、低脂、天然或無麩質，看似健康的食品，實則因高糖、高鹽或高熱量而對健康無益。

紐約郵報報導，研究持續顯示，消費者難以辨識健康光環；例如近期研究發現，人們對貼上有機標籤的高熱量食品「嚴重低估」其熱量。

佛羅里達州地中海餐廳Olea & Bloom主廚吉米·齊爾（Jimmy Chill）專精營養菜單，他表示，多年經驗讓他親眼見證「健康食品」行銷話術如何讓健康飲食混淆視聽。以下是齊爾揭露五種名不副實的「健康」食品：

這種巴西傳統甜點，是將冷凍的巴西莓果 泥與牛奶、堅果奶或豆漿混合打成冰沙，再將新鮮水果、麥片、堅果等鋪在上面；看似健康，因其以巴西莓果泥與冷凍水果製成，但問題往往出在上面的配料。齊爾說，一旦添加燕麥片、水果和蜂蜜，這種超級食物便會變成「糖衣炸彈」，最終讓身體崩壞。

齊爾建議，避開市售或咖啡 廳的碗裝產品，這些商品常添加甜味劑與防腐劑，改用100%純巴西莓果、在家自製更為理想。

2. 加工素食產品與蔬菜脆片

植物性不代表健康，奇爾強調，許多素食產品採用實驗室合成成分，且經高度加工。英國一項研究便發現，素食者攝取的高度加工食品，往往比適量食用肉或魚類者更多。

另一令齊爾不滿的植物性食品是蔬菜脆片。他指出，這些產品實際上毫無蔬菜營養價值；蔬菜經過度烹煮導致營養完全流失，許多品牌還使用精製澱粉。

3. 蛋白奶昔（Protein shakes）

從咖啡、穀物到洋芋片，蛋白質正被添加到各種產品中，甚至原本就富含蛋白質的花生醬也不例外。

齊爾表示，攝取蛋白奶昔尤需謹慎，不僅因最新調查發現許多產品含鉛量令人擔憂；這些標榜代餐或減重用途的蛋白奶昔，通常混合高濃度成分如大豆蛋白或牛奶蛋白分離物，以達到每瓶的高蛋白份量。此外，它們常含有人工甜味劑及其他添加劑，可能破壞腸道菌群，影響消化功能甚至專注度。

4. 果昔與排毒果汁

果昔。Image by Silvia from Pixabay

齊爾指出，如同蔬菜脆片，攪打水果會破壞營養成分，且多數市售產品經過巴氏消毒，降低了新鮮度，果昔的熱量也可能極高。

他說，健康的身體本具排毒能力，排毒果汁純屬多餘。他建議，改選未經巴氏消毒或添加糖的冷壓果汁代替果昔。

5. 橄欖油

榨取自橄欖的汁液長期被譽為健康之神賜予的甘露，因富含單元不飽和脂肪酸、多酚類抗氧化劑及抗發炎化合物，能對抗氧化壓力與細胞損傷。

齊爾表示，橄欖油雖含有益心臟的脂肪，但其高熱量特性，需注意份量的控制；且並非所有油品皆等同，他喜愛選用土耳其、黎巴嫩的冷壓橄欖油，兼顧純度與風味。