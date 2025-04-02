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空氣清新劑可除臭 但有這3種病症者應避免吸入

編譯莊瑞萌／即時報導
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使用空氣清新劑雖是消除室內異味的簡單方法，但越來越多研究指出，使用過程中釋放的物質恐怕不利有肺部、心血管疾病以及過敏問題的消費者使用。圖：pixabay
使用空氣清新劑雖是消除室內異味的簡單方法，但越來越多研究指出，使用過程中釋放的物質恐怕不利有肺部、心血管疾病以及過敏問題的消費者使用。圖：pixabay

使用空氣清新劑雖是消除室內異味的簡單方法，但越來越多研究指出，使用過程中釋放的物質恐怕不利有肺部、心血管疾病以及過敏問題的消費者使用。

據Yahoo Life報導，空氣清新劑的部分特性有可能讓室內空氣品質產生問題。羅格斯大學公共健康學院(Rutgers School of Public Health)教授基朋(Howard Kipen)表示，「使用空氣清新劑會有健康上的顧慮。」但這並不表示使用空氣清新劑一定不健康，只是須多加留意。

俄亥俄州立大學(Ohio State University)研究人員沃德(Loren Wold)說，「空氣清新劑，尤其是經過加熱的產品，會在空氣釋放大量懸浮微粒。這些微粒可能對健康造成重大影響，包括短期咳嗽或類似氣喘的症狀。」沃德表示，長期暴露這些微粒，可能會影響心臟及其他器官系統的功能。

稍早一項在2012年發表的研究，觀察581個人後發現，長期頻繁使用家庭清潔噴劑以及有香味產品，特別是空氣清新劑的人，更容易出現心血管健康風險。儘管此研究並非定論而且仍需進一步研究，但已值得關注。研究人員並指出，已有肺部疾病的患者可能更容易受到影響。

因此，空氣清新劑對某些人的影響可能比其他人更明顯。MedStar Health醫院毒理學家強森-亞伯(Kelly Johnson-Arbor)表示，「對於患有肺部疾病、心臟疾病或容易出現過敏反應的人來說，吸入這些化學物質可能導致危險的不良後果。」

基朋指出，雖然每一種空氣清新劑成分略有不同，但這類產品最大問題之一是「揮發性有機化合物」(簡稱VOC)，例如甲醛、乙醛、苯與甲苯等。根據美國環保署(EPA)指出，短期暴露這些物質可能導致耳鼻喉刺激及頭痛，長期則可能對肝臟、腎臟和中樞神經系統造成損害。基朋說，「無論是噴霧型或擴散型的產品都會釋放VOC，」而且含有塑膠或蠟狀香料的產品還會釋放鄰苯二甲酸鹽，可能影響內分泌及生殖系統。

除此之外，他還認為部分產品可能更為有害。例如柑橘香味的噴霧通常含有檸檬烯(limonene)，容易與臭氧反應產生懸浮微粒。強森-亞伯則表示，「空氣清新劑可能還含有其他潛在有害的VOC，包括與神經損害有關的二甲苯或致癌的萘。但遺憾的是在美國這些化學成分通常不會明確標示在空氣清新劑的包裝上，而是以香料統稱，造成消費者難以知道產品確切使用了哪些香料成分。」

俄亥俄州 心血管疾病

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