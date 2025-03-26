運動前或之後進食? 該吃什麼？

運動前吃適量碳水化合物。Image by zefe wu from Pixabay

有些自稱是運動專家的人在社群媒體 上信誓旦旦說，空腹運動可燃燒更多脂肪 ，卻也有營養專家反駁，認為運動時是否空腹，卡路里消耗沒有太大差別。美聯社彙總各方專家意見後報導稱，什麼時候進食、以及該吃什麼最能確保健康？取決於各種不同狀況。

加拿大多倫多營養師蘭格 (Abby Langer) 說，運動前後該不該吃、以及該吃什麼？有不同考量。

情況一：運動前吃適量碳水化合物

食物卡路里就是能量，人體需要能量來運動，但事先吃太多食物會適得其反。

蘭格說，運動會讓血液從胃等器官流向肌肉，吃飽後運動會影響消化，可能導致痙攣、不舒服，富含脂肪、蛋白質或纖維的食物消化時間比碳水化合物更長，影響更大。

因此，建議提前大量吃碳水化合物，等二、三個小時再進行劇烈運動。

假如早上或晚餐前運動，可先吃一些富含碳水化合物的零食如香蕉加花生醬或優格加水果，運動過後再吃一頓飽飯補充能量。

情況二：運動後吃高蛋白食物

科羅拉多州 生理學家奧斯汀(Krista Austin)說， 運動完吃牛排 ，益處更大，因為這時候牛排的蛋白質更容易被消化吸收。

奧斯汀補充，如果要等至少一個小時才吃到一頓完整餐食，最好先吃高蛋白零食抑制食慾，主要是因為，餓過頭了會選擇錯誤飲食。很多人運動後約一小時就非常非常餓，最好不要這樣，應及早察覺並吃一點零食，避免吃太多。

蘭格另破解一常見迷思，運動後幾分鐘喝一杯蛋白質奶昔才能鍊出大肌肉是誤解，持此論點的人覺得，運動時約有一小時「合成代謝窗口」，身體準備修復肌肉，但蘭格解釋，一般人的窗口更長，而且事實上，確保餐餐攝取蛋白質比人們在意的時間表更重要。每餐約需要25到30克蛋白質。

情況三：運動時間拉長也要吃點東西

多數人如果一天吃得夠多，運動時確實不必吃任何東西。但蘭格和奧斯汀說，這是指大約一小時的劇烈運動，假如運動時間拉長，比如馬拉松跑步練習，中途最好吃一些碳水化合物零食。

奧斯汀認為，與其注意進食時間表，倒不如關注吃什麼？吃多少？她建議遵循美國農業部「我的餐盤」(My Plate)指南，確保飲食均衡。