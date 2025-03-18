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每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

編譯俞仲慈／即時報導
最新研究發現，只要每天喝上三杯綠茶，不但可以預防失智，甚至能夠降低心血管疾病與罹癌風險。Image by Mirko Stödter from Pixabay
最新研究發現，只要每天喝上三杯綠茶，不但可以預防失智，甚至能夠降低心血管疾病與罹癌風險。Image by Mirko Stödter from Pixabay

國立衛生研究院(NIH)統計發現，目前全國約有670萬人罹患失智症，而且預估2060年失智人口可能增至1380萬人，形成家庭與社會沉重負擔，不過最新研究發現，只要每天喝上三杯綠茶，不但可以預防失智，甚至能夠降低心血管疾病與罹癌風險。

根據紐約郵報(New York Post)報導，日本研究人員以問券方式調查近9000名成年人喝咖啡或喝茶的習慣，然後掃描受訪者大腦組織，發現經常喝綠茶的老人大腦「白質」(white matter)發生病變的機率較低，而「白質」攸關認知能力、也是罹患失智症的關鍵原因。

至於喝咖啡，研究人員並未發現任何有效阻止認知能力下降的效果，因此得出結論：喝綠茶(尤其每天喝三杯或以上者)可能比咖啡更有助於預防失智症。

這項研究與過去的研究結果相符，證實綠茶確實具有防止老人大腦認知能力下降，根據2022年統合分析(meta-analysis)，每天喝一杯綠茶足以減少6％失智症風險。

研究也發現，每天喝兩到三杯綠茶可以達到減少認知能力下降的最佳效果，至於喝四杯或以上則沒有更明顯的功效，也足以說明喝綠茶是希臘伊卡里亞島(Ikaria)當地少有失智老人的主因之一。

而且常喝綠茶不但能夠預防大腦功能退化，還有其他好處；因為綠茶富含抗氧化劑，也就是俗稱「兒茶素」(catechins)的「表沒食子兒茶素沒食子酸酯」(Epigallocatechin gallate)，具有抗病毒、抗發炎、抗腫瘤等作用，可以保護細胞並降低罹癌機率。

根據2023年研究發現，每天攝取2至4杯綠茶還可以降低中風機率24％，因此定期喝綠茶有助於降低膽固醇與血壓，進而減少罹患心血管疾病與中風風險。

中風 心血管疾病 腫瘤

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