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跑一英里花多少時間？看看各年齡層應達到的目標

編譯尤寶琪／即時報導
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跑步。Image by Daniel Reche from Pixabay
跑步。Image by Daniel Reche from Pixabay

如果你是剛開始的跑步新手，那聽仔細了：有個危險的陷阱正等著你，那就是重複受傷的惡性循環。

你很容易就會因為用力過猛或跑太快而受傷，眼睜睜地看著自己離健身目標越來越遠。而不只是只有初學者可能會這樣做，即使是經驗豐富的運動員，也會隨著年齡的增長而養成追求速度的習慣。

曼哈頓(Manhattan)Life Time Sky跑步教練卡羅納(Giuseppe Caronna)建議，將跑步距離目標設為一英里，但要跑多快，則取決於跑者的性別、年齡、健康水平，甚至早餐吃了什麼等因素。

「9到10分鐘內跑完一英里的速度，能讓你在業於跑者中贏得尊重，」卡羅納告訴「紐約郵報」(New York Post)指出，「競技跑者的目標則是要在7分鐘內跑完一英里，頂尖運動員則可維持在5分鐘內跑完一英里。」

而所謂的「良好」的速度，則可能比你想像的還要快。卡羅納表示，中級程度的跑者一英里平均時間會因年齡而異：

- 20-30歲：男性平均6分37秒，女性7分49秒

- 30-40歲：男性平均6分47秒，女性7分49秒

- 40-50歲：男性平均7分14秒，女性8分17秒

- 50-60歲：男性平均7分50秒，女性9分11秒

如果這時間讓你覺得難以置信，覺得根本不可能達成！根據長島(Long Island)北岸高中(North Shore High School)的長期田徑教練利維(Neal Levy) ，這時間是可以做到的，但不適合每周只偶爾慢跑個幾次的人。

利維告訴「紐約郵報」說：「想要達到這成績，你不僅只能是一名普通的跑者，你需要每周訓練四到五天。」

57 歲的認證健康健身和營養教練布朗(Jill Brown)也認為這個目標是可以做到的，不過你必須是「身體已經很健康且以跑步經驗的人」。但她指出，如果人們隨著年齡增長而出現髖部和膝蓋損傷或關節炎等問題，那就會需要一點可迴旋的餘地。

卡羅納也認同利維的看法；他說：「如果你無法以『良好』的速度跑完一英里，那你就需要去鍛鍊你的心肺，並提高整體身體活動水平。」

如果你才剛開始鍛鍊，卡羅納建議，先跑兩到三分鐘，然後走路一到兩分鐘來恢復，以此循環；以這種形式進行15到30分鐘，然後再慢慢增加強度。

卡羅納強調，最重要的是「聽從自己身體的反應」，若出現不適就馬上停止，別做無謂的逞強。

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