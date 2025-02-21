冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

白飯示意圖。記者任義宇／翻攝

放了三天的米會滋生細菌嗎？新鮮沙拉呢？那到處亂滴水的生機肉又是否會滋生細菌呢？「事實是，所有食物都有可能導致食物中毒，」線上醫療保健服務公司Treated.com臨床負責人阿金森(Daniel Atkinson)指出，「放置時間過長的食物、在冰箱中保存超過保質期的食物或沒有正確加熱的剩菜，都可能會滋生有害細菌。」

有一些類別的食物在儲存時需要格外小心。「考慮那些病原體喜歡的高蛋白食物，像是肉、魚、牛奶 、起司和雞蛋，」制定和認證食品安全和衛生標準的非營利組織「美國國家衛生基金會」(National Sanitation Foundation)資深經理泰勒(Matt Taylor)指出。食品科學家恩國樂(Bryan Quoc Le)也認同泰勒的看法，並指出其他像是墨西哥 軟乳酪、燻魚和未經高溫消毒的牛奶等高蛋白食物，也同受到病原體的喜歡。

專門研究食品微生物學和安全的康乃狄克大學(University of Connecticut)副教授達米科(Dennis D’Amico)指出，另一個令人擔憂的則是所謂的「即食」肉類或家禽，包括在櫃檯上切的熟食肉。他表示，病原體也可能會污染包括蘑菇、預包裝綠葉沙拉和豆芽菜等新鮮農產品；「大多數新鮮農產品都應該在家裡用農產品刷清洗和清洗，」他補充說道，「但記得要清潔和消毒刷子就可以了。」

煮熟的米飯則有有滋生細菌的風險；「生米在煮熟前，就可能含有一種名為蠟樣芽孢桿菌(bacillus cereus)的細菌孢子，」阿金森解釋，「這種細菌就算在米飯煮熟後仍然會構成威脅，如果處理不當，就會增加食用米飯後生病的風險。」他警告說，米飯絕對不能長時間放置在室溫下；「米飯冷卻後立即放入冰箱，並在24小時內食用。大家都誤以為不安全的米飯會出現像是發黴或有異味等變質跡象，但其實情況並非總是如此。」

專家表示，如果你認為你可以利用感官來發現危險食物，那就大錯特錯了。「不要以為只要聞起來香，就是可以安全食用，」註冊營養師布倫納(Tracee Yablon Brenner)表示，「事實上，許多有害細菌，如沙門氏菌(salmonella)和李斯特菌(listeria)，都不會影響食物的氣味、味道或外觀。腐敗的細菌可能會使一些食物產生難聞的氣味，但細菌也可能悄悄地繁殖。」

冷藏很方便，但並非萬無一失。「我見到最大的誤解，就是相信低溫 和冷藏可以完全阻止細菌的生長，」食源性疾病和人身傷害的律師里斯(Jason Reese)指出，「雖然冷藏可以緩減細菌生長，但並無法完全消除細菌，尤其是對於包括李斯特菌在內的危險病原體。」