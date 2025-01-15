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助眠、降膽固醇 睡前來杯洋甘菊茶

編譯周芳苑／即時報導
洋甘菊茶(Chamomile tea)。Image by Erika from Pixabay
洋甘菊茶(Chamomile tea)。Image by Erika from Pixabay

每一天，全世界大約會喝掉100萬杯洋甘菊茶(Chamomile tea)，這種茶喝起來美味爽口，而且有益健康。實況影音平台Surrey Live指出，甘菊茶不僅幫助睡眠，還能對抗高膽固醇。

洋甘菊茶由菊科植物(Asteraceae)的乾燥花製成，幾個世紀以來一直是天然療癒首選。這種神奇草本植物富含黃酮類物質(flavonoids)，因抗發炎和抗癌功效而聞名，另也含有重要礦物質和維生素。

哈佛健康(Harvard Health)研究人員發現，洋甘菊茶對健康好處多，不單只是睡前喝的鎮靜飲料而已。

洋甘菊是取自菊科植物花朵的香草。自古以來，世界各地的人面對各種健康問題時都一直以洋甘菊為天然藥物。

洋甘菊含有多種生物活性植物化學物質，特別是黃酮類化合物，有抗氧化劑作用；另含有少量礦物質和維生素如鉀、鈣、胡蘿蔔素和葉酸等營養素，研究表明有助於降低心臟病死亡風險、增強免疫系統、甚至可能預防某些癌症

「分子醫學報告」(Molecular Medicine Reports)發表研究報告，強調洋甘菊茶對心臟健康的益處，提到類黃酮攝取量與冠狀心臟病死亡率明顯呈負相關，與心肌梗塞發病率呈反比關係。

在「內分泌學研究雜誌」(Endocrinological Investigation)上發表的另一研究中，研究人員發現洋甘菊茶可降低糖尿病患者的壞膽固醇。報告顯示，洋甘菊茶明顯降低糖化血紅蛋白(HbA1C)濃度、血清胰島素、胰島素阻抗穩態模型評估、總膽固醇、三酸甘油酯和低密度脂蛋白膽固醇。

該研究的作者樂觀作出結論，洋甘菊茶對第2 型糖尿病患者的血糖控制和血清脂質狀況都有所幫助。

此外，甘菊茶另有若干潛在療效而受關注，包括緩解月經症狀、調節血糖、對抗骨質疏鬆症、減少發炎、抗癌、改善睡眠和放鬆、緩解感冒症狀和治療皮膚病的潛力，相關研究正在進行。

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