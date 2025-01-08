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8成美國人會腳痛 醫師指出常犯錯誤

編譯周靜芝 / 即時報導
為讓腳痛趨勢不再惡化，幾位足科醫師指出人們對腳部所犯的最大錯誤。圖/123RF
為讓腳痛趨勢不再惡化，幾位足科醫師指出人們對腳部所犯的最大錯誤。圖/123RF

2024年，81%的美國人表示會感到腳痛。運動鞋廠商Kuru Footwear的「足部疼痛盛行率」報告指出，相較於2014年有77%的人稱腳會痛，過去十年間比率明顯增加。

每日郵報報導，腳痛的原因很多，包括扭傷、運動過度、穿著不合適的鞋子、關節炎、拇趾外翻與長老繭等。為讓腳痛趨勢不再惡化，幾位足科醫師指出人們對腳部所犯的最大錯誤。

第一個常見的錯誤是，長時間穿著Crocs鞋。雖然Crocs是舒適的鞋款之一，但足部專家表示，這款於2002年推出的鞋，鞋底很平，對足弓的支撐極少，會對雙腳造成壓力，易讓腳跟疼痛；塑膠材質也會導致腳部出汗，甚至起水泡。

加州的足踝專科醫師文森（Ebonie Vincent）表示，雖然Crocs是雙好鞋，可以在屋內、或是做些雜事時穿著；但當在迪士尼樂園或長時間站立時穿著Crocs，足部便很可能有問題。

她說，鞋子若缺乏支撐，便會對足弓造成傷害，因為迫使腳部肌肉需更用力，導致潛在的疼痛與壓力。

其次是，赤腳走動。佛羅里達州足科醫師高德（Jason Gold）指出，新冠疫情期間，由於有更多時間待在家裡，許多人開始不穿鞋。他表示，腳部缺乏支撐，尤其是在較硬的地面走動時，會造成足部與腳踝問題。

他說，人們常說光著腳很舒服，但如果一直不為雙腳提供支撐，就會長出老繭，甚至脂肪墊的萎縮，造成腳跟疼痛；一旦發生這些情況，赤腳走路就不再舒適，甚至未來穿哪種鞋子都會受限。

根據一項全國足部健康評估，每年約有一千八百萬名美國女性與四百萬名男性有拇趾外翻的問題。高德表示，女性高跟鞋的鞋跟抬高、鞋尖變窄，會加速腳拇趾根部骨頭隆起，造成疼痛且外觀難看的拇囊炎。

他表示，偶爾穿高跟鞋無妨，但至少80%的時間要穿著具支撐的運動鞋或特別設計的平底靴。想要增加鞋跟高度的女性，高德建議，楔型鞋比細跟鞋更好，因為角度較小，有助減輕腳的壓力。

在鞋的種類上，亞特蘭大足科醫師史派克特（Jay Spector）提醒，不要穿著非為運動設計的劣質鞋來運動；很多人會買雙便宜的鞋子來跑步，這樣會造成疼痛。在找到合適的運動鞋之後，他建議每跑300至500英里，或是每六至八個月就應更換一雙。

足部專家表示，人們出錯的另一個地方是綁鞋帶的方式。如果有腳痛的問題，他們建議使用不同的繫帶技巧，例如一種複雜的十字交叉法，有助提供腳踝更大支撐，並確保鞋子不會太緊；此外，稱為「wide forefoot lacing」的繫鞋帶方法，也可讓跑鞋前端有更大的空間。

紐約足科醫學院外科教授崔帕爾（Michael J. Trepal）表示，避免在穿鞋時不鬆開鞋帶、重新綁好，這會大大降低鞋子的支撐功能。他指出，這對於扁平足或低弧度足型的人來說尤其重要，否則極易在支撐不足下產生症狀。

最後，史派克特指出，襪子的布料也會影響足部健康。他建議避免穿棉質襪，因為會積聚濕氣，造成水泡、腳部與指甲黴菌；相反的，合成纖維材質則可吸汗排濕。

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