華人赴美1年依舊適應不了 怨水難喝、小費太貴：濾鏡碎光

該華人網友到美國生活一年仍有許多事情難以適應。示意圖。(路透)

一名在美國生活一年的中國網友近日分享其適應美國生活的困難，他在小紅書貼文中列舉了多項挑戰，共有七大不適應的事，包括水質太差很難喝、中餐館 價格過高、蚊蟲過多、水質太硬洗頭不方便、小費 過高、快遞經常遺失、辦事預約制度不便利。他坦言，在美國從日常生活到文化差異的各項事情讓他難以理解，逐漸改變了對美國生活的美好想像，一番抱怨也引發廣泛共鳴。

首先，該網友提到美國的水質問題嚴重，家中自來水無法直接飲用，只能頻繁購買礦泉水。由於住在三樓沒有電梯，每次搬運三箱水讓他身心俱疲。此外，水質過硬導致頭髮脫落問題也困擾著他。物價方面，他對中餐館的高昂價格感到震驚，例如一碗重慶小麵售價14美元、十個水餃要價12美元，讓他逐漸麻木，不敢將價格換算成人民幣。

網友還提到當地的蚊蟲問題嚴重，尤其是德州的毒蚊讓他不敢開窗通風，只能全天開冷氣，導致每月電費高達150美元。此外，小費文化讓他壓力倍增，無論是遞水還是就餐，都需支付高額小費，而部分顧客甚至給出50%的小費，讓他大呼難以理解。

快遞服務的效率與責任感也讓他失望。他表示，包裹經常遺失且無通知，快遞員將貨物放在門口後即不負責，還有物流時效普遍偏長，至少需一周才能收到貨物。更令他無奈的是，美國辦事流程繁瑣且高度依賴預約，若無預約則可能無法辦理相關事務。

儘管如此，他也承認美國有自由的優勢，但在適應文化與生活習慣的過程中，對美國的「濾鏡」已逐漸褪去。他笑稱，自己從初到美國時努力學習、謀求好工作的夢想，變成希望回家鄉開一家川菜館，並鼓勵大家以積極心態面對生活的挑戰。

不少曾在美國生活或旅遊的網友都有類似看法，留言「美國水質硬的一塌糊塗，家裡都要裝大型的軟水機，要不然玻璃上全是水漬，平時家裡都喝礦泉水」、「我跟我娘都分別去過紐約，回來之後都罵紐約。我爸想去美國被拒簽了，於是現在還在崇拜嚮往美國」、「美國媒體強大，就是宣傳做的好。去了美國就知道了，沒錢的生活品質成問題，有錢的被割韭菜，後娘那比得上親媽啊」。