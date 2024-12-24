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你知道嗎？雞蛋殼對園藝花圃有5個妙用

編譯盧炯燊/即時報導
雞蛋殼。Image by Juanita Mulder from Pixabay
雞蛋殼。Image by Juanita Mulder from Pixabay

為了最大限度地減少對環境的影響及生態污染，同時最大限度地提高花圃及菜圃的健康及生產力，那些可持續及生態友好的園藝也愈來愈受歡迎，最重要的就是結合自然與環保的方法，既有效又有益。

其中一個方法就是使用看似普通的廚房廢物：雞蛋殼。

首先是用雞蛋殼的養分來豐富土壤。

雞蛋殼主要含有95%的碳酸鈣，還含有0.3%的磷元素，0.3%的鎂元素，還含有微量的鈉、鉀、鋅、錳、鐵和銅元素。這些營養元素可以促進植物生長，將它們丟掉那肯定是非常可惜的。

鈣是植物必需的營養素，當蛋殼分解時會緩慢釋放出來，從而增強植物的細胞壁，使植物更加堅固並提高產量，尤其是番茄、辣椒及黃瓜等蔬菜，它們需要鈣來防止花端腐爛。

提示︰先將雞蛋殼壓碎然後放入網袋，以增加其表面面積，使它們能夠更快地分解，將養份釋放到土壤裡。

其次是用作自然驅蟲劑。

碎蛋殼對蛞蝓(又稱鼻涕蟲)、蝸牛等害蟲起到天然威懾作用，原因在於碎蛋殼的鋒利邊緣，對於這些軟體生物在爬行時是極不舒服的。這在不使用有害化學物質的情況下，用來保護植物。

提示：在植物的基部周圍鋪上碎蛋殼，或是將它們撒在花圃周圍，足以阻止這些害蟲。

第三是用來增強堆肥效果。

正如上面所說，雞蛋殼是堆肥中鈣的極佳來源，對於分解有機物的微生物至關重要，只要將蛋殼添加到堆肥箱內，有助加快堆肥過程並提高堆肥品質。

提示：將蛋殼添加到堆肥箱之前先將之壓碎，確保更容易分解，也可均勻分配營養物質。

第四是平衡土壤的pH值。

pH值就是酸鹼度的衡量標準。雞蛋殼中的碳酸鈣有助中和酸性土壤，這對平衡或弱鹼性pH值下生長的植物特別有益，許多綠葉蔬菜即屬此類。

提示：如需處理的是酸性土壤，可將碎蛋殼直接添加到土壤或堆肥內，隨著時間的推移可平衡它的pH 值。要注意的是先行測試土壤的pH 值，以確定所需的雞蛋殼數量。

最後是減少浪費並促進可持續發展。

將雞蛋殼重新利用到花圃及菜圃，可以減少進入垃圾堆填區的廚餘，這一小步有助於實現更永續的生活方式，也實踐豫環保的園藝。

提示：除了蛋殼外，還可考慮使用咖啡渣、菜皮等其他廚餘，既豐富肥料也減少浪費。

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