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洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹

洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹

世界新聞網／輯
網友分享老闆家中柿子被園丁摘光的故事。示意圖，非新聞事件圖。（美聯社）
網友分享老闆家中柿子被園丁摘光的故事。示意圖，非新聞事件圖。（美聯社）

一名華人網友在洛杉磯工作，他本來想跟老闆要一些老闆家中自種的柿子吃，想不到老闆回應，因為他和園丁薪水談不攏，因此柿子全被偷走。其他人笑稱「你砍人家的服務費，一個月少50美元，園丁心裡不平衡了摘你的柿子補差價」，不過也有人說「如果摘得異常乾淨，沒準松鼠吃的」。

一名華人網友在小紅書貼文，他分享在洛杉磯工作的趣聞。他表示，本想向老闆討些老闆家果園裡的脆柿子嘗鮮，沒想到老闆卻回應柿子全被「偷」走了。原來，園丁日前到府工作時擬漲價100美元，老闆不願，最終砍價了50美元，結果園丁將整棵柿子樹上的果實全數摘走，導致柿子「片甲不留」。

這位網友感嘆洛杉磯的物價飛漲，不僅車險上漲，連園丁服務費也水漲船高，讓他不禁打趣道「柿柿如意」變成了「柿柿不如意」。這則故事也讓網友紛紛留言，笑稱在高物價時代，連談薪砍價都可能帶來「意外損失」。

其他人留言「我家去年三百公斤的樹，前兩天去看一個沒有，不會被偷了吧」、「柿子沒了，葉子也有藥用價值，不要浪費，煮水當茶喝，降血糖」、「這也太離譜了吧」、「我家樹上也不少」、「對於服務業，可以不滿意換人，不可以說價」。

但也有人猜測「如果摘得異常乾淨，沒準松鼠吃的」、「可能是動物吃的。我家院子裡的無花果李子櫻桃。常常等想去摘果子吃的時候，一夜間全樹的果子都不見了」、「松鼠吧，就像樹上從來沒結過果一樣」、「我家柿子也給松鼠吃的一粒不留，真拿他們沒辦法」。

洛杉磯 華人

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