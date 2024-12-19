廚房常見2物品 讓毛巾回復蓬鬆柔軟

洗衣機。Image by Towfiqu barbhuiya from Pexels

毛巾用久了，不再蓬鬆柔軟，甚至感覺像砂紙擦在臉上？每日鏡報報導，毛巾若被塞入洗衣機，沒有足夠空間沖洗，會因洗滌劑、污漬殘留在纖維裡而易變硬；幸好，有個簡單的方法可讓毛巾恢復原貌。

家事清潔專家卡珊卓（Cassandra）表示，洗毛巾的洗滌劑會殘留在纖維中，逐漸讓毛巾變得不那麼蓬鬆，吸水性也變差。她提供一個簡單的解決方法，只需使用兩種不起眼的廚房物品，就能讓毛巾不再硬梆梆。

卡珊卓說，讓毛巾回復鬆軟非常容易，只需要廚房可能已經有的醋與小蘇打。關鍵在於，醋的酸性可以去除鹼性洗滌劑，確保毛巾完全無殘留；此外，醋還是天然的柔軟劑，可讓毛巾的纖維再度變柔軟。小蘇打具溫和的研磨作用，可去除纖維上未清除的殘留堆積物。

如何讓毛巾恢復蓬鬆

- 將所有毛巾放入洗衣機內，但量不要過多。

- 在洗滌盒中加入240毫升醋或小蘇打，不要加入洗滌劑或柔軟精。

- 以195 F（90 C）高溫 洗衣程序進行洗滌，洗完後，再進行一次高溫洗滌，但這次在洗滌盒中加入200克的洗滌劑。

- 這時毛巾應感覺好多了，然後在室外晾乾，或以烘乾機中低溫 烘乾。

- 晾乾或烘乾後的毛巾，應會像剛買時那般蓬鬆。

卡珊卓提醒，有時可能需要清洗幾次才能看到效果，這取決於毛巾使用了多長時間。