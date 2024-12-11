5種常見藥物 醫生：絕不要在進餐前後服用

有超過100萬名美國男性服用勃起功能障礙藥物威而鋼（偉哥）。路透

一位醫生揭露了絕不能與食物一起服用的常見藥物。洛杉磯 麻醉科醫師札恩·哈珊（Zain Hasan）表示，有五種藥物如果在餐前或餐後服用，藥效會大打折扣。

每日郵報（Daily Mail）報導，即使是早上喝杯咖啡 或柳橙汁，也會讓身體無法正常吸收藥物，讓高血壓 、心臟衰竭與甲狀腺問題等病症未能適當治療。哈珊稱，在改變服藥方式前，一定要先詢問醫生，因為這也同樣有危險。

1. 左甲狀腺素（synthroid）

它的功能是取代甲狀腺素（T4），補充甲狀腺功能減退症患者無法產生足夠的甲狀腺素。專家估計，每年有1億張甲狀腺素處方，每20個美國人中就有1個在服用。

進食含鈣和鐵（如乳製品、紅肉）的食物會降低腸道吸收藥物的能力。哈珊指出，如果在早晨服用甲狀腺素的同時飲用牛奶、咖啡或果汁，會降低甲狀腺素的吸收與藥效。美國遠距醫療協會（ATA）建議，在服用synthroid前30至60分鐘空腹。

2. 雙磷酸鹽（bisphosphonates）

雙磷酸鹽是治療骨質疏鬆的藥物，這種多發於年長者的疾病，會使骨頭變脆並易於斷裂；約有1000萬名50歲以上的美國人，被診斷出患有骨質疏鬆症。

哈珊說，雙磷酸鹽類藥物不宜與食物一起服用，會降低藥物的吸收。專家建議，空腹時服用，並喝滿一杯水，等待30分鐘後再進食或喝其他飲料。

3. 威而鋼（Viagra）

有超過100萬名美國男性服用勃起功能障礙藥物威而鋼（偉哥），其中包括越來越多2、30歲的男性。勃起功能障礙通常影響50歲以上男性，不過年輕男性越來越容易出現這種狀況，專家歸因於壓力、色情和焦慮。

哈珊表示，如果在晚餐時搭配食物服用威而鋼，效果就不會那麼好；最好在性愛前一小時空腹服用，或是在餐後兩小時服用，以確保功效。高脂肪的食物尤其會阻礙該藥成分西地那非（sildenafil）的吸收，使勃起延遲約一小時。

4. 卡托普利（captopril）

卡托普利又稱開博通（Capoten）是種血管收縮素轉化酶抑制劑，用來治療高血壓。在5000萬服用高血壓藥的美國人中，有8成是服用卡托普利等抑制劑。

哈珊說，不應在進食前後服用卡托普利，最好在餐後兩小時，或早上空腹時服用。

5. 氫離子幫浦阻斷劑 (PPI)

這類藥物可減少胃酸分泌，被用來治療胃食道逆流、胃灼熱與胃潰瘍。PPI可在非處方藥店購得，估計有超過1500萬美國人服用。

PPI能阻斷胃壁細胞上的氫離子幫浦，有效減低胃酸分泌，而氫離子幫浦會在進食時啟動，因此同時服藥會抵消療效。哈刪指出，應在餐前30至60分鐘服用此藥。