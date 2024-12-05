常吃起司有另一好處 研究：可減少打鼾

一項針對40萬英國民眾所進行的大型研究顯示，常吃起司與睡眠呼吸中止症的風險降低28%有關，而睡眠呼吸中止症通常會造成打鼾的問題。示意圖。（圖／123RF）

一項針對40萬英國民眾所進行的大型研究顯示，常吃起司與睡眠呼吸中止症的風險降低28%有關，而睡眠呼吸中止症通常會造成打鼾的問題。

這份發表於「睡眠醫學」（Sleep Medicine）期刊的研究報告，將較高的起司攝取量與較低的睡眠呼吸中止症風險相連結，並表示該病症與飲食的關係未受到足夠的重視。研究人員強調，這種關係可能極為重要。

阻塞性睡眠呼吸中止（OSA）是最常見的睡眠呼吸中止類型，會導致睡眠時喉嚨壁放鬆、收縮或緊閉數秒鐘，導致呼吸暫停與鼾聲大作。

據統計，英國有高達390萬人患有中度或嚴重的阻塞性睡眠呼吸中止，但該確診數據被認為有低估之嫌。

並非所有會打鼾者都會有睡眠呼吸中止症，但這兩種症狀通常會同時出現，而且鼾聲越大，患有睡眠呼吸中止症的機率就越高。

先前曾有研究建議，打鼾者應避免食用包括起司在內的乳製品，尤其是在睡前，因認為起司會增加痰的分泌，阻塞呼吸道，讓問題惡化。

成都大學的研究人員也指出，無論是戈貢佐拉（gorgonzola）、切達（cheddar）、卡芒貝爾（camembert）或曼切戈（manchego）起司，有20多種方式可以降低睡眠呼吸中止症的風險，包括增加睪丸素水平和降低血壓。高血壓 被認為會提高睡眠呼吸中止症的風險。