髖關節疼痛？醫生：當心幾種潛在疾病

髖關節壞死，好發酗酒、類固醇患者，如果髖關節僵硬、疼痛或跛行，應盡速就醫；示意圖。（圖／123RF）

如果整天坐在辦公桌前、或晚上側睡的人，可能已嘗過髖關節 疼痛所帶來的痛苦與不適之感。

今日美國報（USA Today）報導，據克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的說法，髖關節疼痛源自髖關節內部或周圍發生問題，約10%的美國人有此困擾，且隨年齡增長，罹病的比率也會增加。

究竟什麼原因導致髖關節疼痛？事實上可能是由許多潛在的病症所引起。髖關節疼痛會影響不同部位的髖關節，而有時可能是由其他病症所引起。以下是專家分析對這種常見的疼痛應注意的事。

什麼是髖關節疼痛？

紐約大學醫學院骨科 系助理教授史坦（Spencer Stein）表示，髖關節疼痛有許多原因，通常疼痛是由於球窩周圍的組織（如軟骨、肌肉和肌腱）出現問題。

西北大學 骨科與復健助理教授湯瑪斯（W. Christian Thomas）表示，當患者感到髖關節疼痛時，通常會指向幾個不同部位：前方（靠近腹股溝或臀部最高處與腰下側間）、後方（靠近臀部）及兩側。

湯瑪斯說，髖關節痛的症狀會因根本原因而異，特徵通常是關節周圍發出喀嚓的聲音，但更深層的感覺則會伴隨痙攣與灼熱。

髖關節為何疼痛？

史坦指出，髖關節疼痛的根本原因有時與年齡有關，年輕人與運動員更容易因髖關節撞擊而感到疼痛；這種情況會造成被稱為「投手絕症」的唇關節撕裂，以及關節受壓。

史坦說，隨著年齡增長，更常見的疼痛原因是髖關節炎，由於軟骨組織損耗，使關節間的骨頭相互摩擦而產生疼痛和發炎、行走與負重困難。

另一個可能原因是，髖關節周圍的肌肉與肌腱發炎。湯瑪斯表示，位於大腿頂部附近的髖屈肌與髖外展肌常會受到刺激；當髖關節轉動出現問題時，髖部會因走路等簡單的活動而受傷。史坦說，彎曲或拉伸以及長時間坐著，都會加重髖部疼痛。

湯瑪斯指出，滑囊炎是另一影響髖部外側組織的疾病，滑囊是肌腱與骨頭接合處的保護墊，當滑囊發炎時就會出現這種情況。史坦說，當疼痛影響到髖關節外側時，任何直接壓力如晚上側臥，都可能加劇疼痛。

哪些情況會被誤為髖關節疼痛

有幾種情況可能會被認為是髖關節疼痛，但實際是身體其他部位疼痛的結果。湯瑪斯說，源自腰椎、骶髂關節或背部神經受壓的下背痛，常被誤認為髖關節疼痛；此外，雖然少見、但疝氣與某些泌尿科疾病也可能造成類似的問題。

何時該擔心髖關節疼痛

湯瑪斯表示，判斷髖關節疼痛是否嚴重，最重要的是「還能走路嗎？」史坦建議，如果確定是慢性髖關節疼痛，且透過簡單的伸展或身體活動仍無法改善，就應就醫積極治療。