水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋。Image by ivabalk from Pixabay

許多人都曾經自己煮「水煮蛋」(Hard-boiled eggs)，恐怕也都有過煮好之後無法順利完整剝殼的慘痛經驗。因此，處處有人提供剝穀技巧，不勝枚舉，英國名廚兼美食評論家拉姆齊(Gordon Ramsay)也有一招，只要照著做，剝蛋穀易如反掌。

流傳的水煮蛋剝殼法五花八門。有人將雞蛋 放入冰水，藉此剝出陽光般黃澄澄的蛋黃、不會有青綠色環狀，另有人主張，蛋放入水煮之前先在蛋殼上紮孔，防止煮沸過程破裂。

拉姆齊的技巧則只需要準備一碗冷水、一張嘴巴和兩隻手，此外不需要任何其他器具或材料。雞蛋煮好後，一個接一個取出，馬上放入一碗冷水，藉此終止烹煮；而後，將雞蛋拿起來，以雞蛋底部敲擊堅硬表面例如切菜板，用這種方式打破蛋殼，之後再快速將敲過底部的蛋插放回水碗。

拉姆齊在YouTube 頻道公布一段視頻解釋說，此時水將滲入蛋殼下面，整個蛋殼更容易脫落。

接下來是第二步，拉姆齊拿起已破裂的雞蛋，剝掉底部附近破裂的蛋殼，將雞蛋放到嘴邊，快速用力一吹，雞蛋便從蛋殼中分離出來，蛋殼一整個無縫剝落，留下一個完整水煮蛋，看不出任何麻痕。

另外還有其他輕鬆剝開水煮蛋的技巧。

其中之一是，煮雞蛋前在水中加入白醋，藉由醋酸作用，可減輕剝殼時的痛苦；原理是，白醋溶解蛋殼中的碳酸鈣，讓整個外殼易脫落。

食用油也有同樣的作用。可在一壺水中加入一湯匙橄欖油、菜籽油、酪梨油或任何其他油都可以，油會滲入蛋殼孔隙，進而將內膜與蛋殼分開，剝殼輕而易舉。

也有人提出在沸水中加入一茶匙小蘇打的剝殼法，理由是提高酸鹼值(pH)、讓水呈鹼性進而破壞內膜，但有人覺得這一招似乎沒有什麼明顯效果。