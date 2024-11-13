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每天吃堅果可降低失智風險

編譯周芳苑／即時報導
堅果。Image by Kai Reschke from Pixabay
堅果。Image by Kai Reschke from Pixabay

最新研究發現，中年人每天吃堅果可明顯降低失智症風險。

這是一國際小組的研究結果；該小組針對5萬300名英國成年人進行問卷調查，以50多歲為主，受訪者回答堅果食用習慣的相關問題，研究小組再後續追蹤，平均七年，檢視是否患有癡呆症。

5萬多名受訪者約發現1400癡呆症病例；研究人員將年齡、性別、體重、教育和生活方式等因素多方納入考量後確定，每天吃堅果可降低 12% 失智症風險。

選擇無鹽堅果並每天吃大約40克的一把，好處更大，罹患失智症風險更降低16%。

這項研究結果發表在九月份的「Geroscience」雙月刊；該刊物以衰老生物學及相關生物醫學應用研究為主題。

多項研究長久以來一直認為不良飲食與癡呆症風險息息相關。

由27名癡呆症專家組成的「柳葉刀委員會」(Lancet Commission)今年確定，肥胖、糖尿病和中年高膽固醇都在導致癡呆症風險增加的14項生活型態因素之內。

專家建議，富含水果、蔬菜、全穀物和健康脂肪的地中海飲食、得舒飲食(DASH，旨在降血壓) 和麥得飲食(MIND,以吃深綠蔬菜為主) 可能對大腦健康最有利。這三大類飲食的關鍵元素就是「堅果」。

西班牙研究人員去年在「營養」(Nutrients)雜誌上撰文稱，堅果是營養豐富的食物，含有許多潛在的神經保護成分，包括單元不飽和和多元不飽和脂肪酸、纖維、維生素B群、非鈉礦物質和高營養成分。他們也將核桃稱為「最有利於認知健康的堅果」。

一位骨科醫生最近表示他愛吃核桃，核桃富含omega-3脂肪酸，有助於大腦發育和功能。

美國國家老化研究所(National Institute on Aging)研究人員發現，吃核桃可能有助於增強阿茲海默症患者的記憶力。阿茲海默症(Alzheimer's)是美國老年人癡呆症最常見原因。

最近研究顯示，全美近700萬人已被診斷出患有癡呆症，該研究警告，另有數百萬人可能出現症狀但尚未被正式診斷出來。

人口老化趨勢下，全球癡呆症患者預計將從2019年的5700萬人增加到2050年的1.53億人。

核桃 阿茲海默症 骨科

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