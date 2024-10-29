秋冬備好這8種食物 專家：暖身又防流感

大蒜。Image by Steve Buissinne from Pixabay

秋意正濃，病毒數量也隨之增加。據疾病管制與預防中心 (CDC) 資料，十月是流感 盛行季節，許多人在此之前就開始出現喉嚨痛或鼻塞症狀，現在正是開始建立身體防禦機制的時候；而健康的免疫系統取決於優質睡眠、良好衛生習慣、壓力管理以及均衡飲食。

網路媒體哈芬登郵報（Huffpost）報導，人體高達80%的免疫細胞存在於腸道，而專家也逐漸了解，吃的食物會影響腸道中獨特的微生物群，進而影響免疫系統。芝加哥醫師贊柏諾（Carlos Zambrano）表示，臨床證明缺乏某些關鍵營養素會削弱免疫力 ，增加感染機率。營養師雅米多（Toby Amidor）說，雖然沒有「神奇」食物或飲品可將免疫系統提升至極限，但即使加強一點也有幫助。以下是營養與傳染病專家在家中常備的食物：

大蒜：具抗發炎與增強免疫力特性，過敏、氣喘與免疫學家艾略特（Tania Elliott）表示，它能提升免疫系統中對抗病毒與細菌的某些化學物質，同時抑制發炎細胞。她說，雖然加熱會破壞大蒜部分功效，但壓碎或切碎可啟動其主要生物活性化合物。如果不想吃生蒜，可將它切碎，並在烹煮前放置10-15分鐘。

辣椒：食療專家拉普瑪（John La Puma）表示，柑橘是維生素C主要來源，但綠辣椒或紅辣椒同樣富含這強力抗氧化劑，在感冒時有助於抵抗細菌感染。他說，每天應吃兩次含維生素C 食物，身體才能充分吸收。另外，艾略特指出，辛辣食物含有辣椒素，這種化合物可以稀釋黏液，讓引起發炎的病毒與細菌不易孳生。

薑：與大蒜同樣具抗病毒、抗菌特性，對於預防或舒緩喉嚨痛特別有效。雅米多說，薑含具有消炎作用的化合物薑酚，研究顯示用量越多越好；可將新鮮的薑磨碎或切片，放入湯、菜餚、飲料或茶中，均可獲益。

葵瓜籽：雅米多說，她喜歡隨身攜帶當零食，它們是維生素E與多種與免疫力有關礦物質的來源。贊柏諾稱，缺乏足夠維生素E，會導致對抗病毒的白血球活性降低。葵花籽也富含鎂，研究顯示，缺乏這種礦物質與免疫細胞活性降低、氧化壓力與發炎增加有關。

魚類罐頭：拉普瑪表示，多數人都未攝取足夠維生素D，尤其在寒冷的冬季。哈佛大學 研究人員發現，維生素D攝取不足者感染呼吸道疾病的機率高約40%。魚類罐頭是這類營養素的最佳來源之一，根據農業部資料，一份3.5盎司的罐頭魚可提供每日維生素D攝取量的三分之二。

麥盧卡（Manuka）蜂蜜：贊柏諾選擇的甜味劑是紐西蘭蜜蜂所生產的一種特殊蜂蜜。研究顯示，麥盧卡蜂蜜具抗菌功能，並含有一種有助止咳的天然化合物，比非處方感冒藥更有效。

海鹽：飲食中不宜攝取太多鹽分，但艾略特喜歡隨身攜帶粗海鹽來舒緩喉嚨痛。她說，感冒時用溫鹽水漱口，特別是海鹽，具消炎效果，有助洗去喉嚨中的病毒、細菌、過敏原和黏液，「越粗的鹽越好」。

茶：水份是支持免疫系統的重要部分，營養學家格拉斯曼（Glassman）說，但多數人往往不像夏天時喝那麼多水；她特別喜歡薑黃茶，含有可消炎的化合物薑黃素。拉普瑪喜歡綠茶，他說，研究顯示綠茶可降低感染流感病毒細胞所產生的病毒蛋白質。