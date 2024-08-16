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蛋殼別丟垃圾桶 可讓庭院花草更健康

編譯俞仲慈／即時報導
蛋殼鈣質含量高，可以提供植物養分並改善土質，有助於植物生長。（Pexels）
蛋殼鈣質含量高，可以提供植物養分並改善土質，有助於植物生長。（Pexels）

許多人在料理雞蛋時，隨手把蛋殼丟掉當成垃圾處理，不過園藝專家表示，蛋殼鈣質含量高，可以提供植物養分並改善土質，有助於植物生長，因此蛋殼是美化庭院花草的好幫手。

蛋殼幾乎完全由碳酸鈣組成，類似貝殼、白堊和珊瑚，雖然需要時間，但蛋殼中的鈣質可以逐漸滲入土壤，增加土壤營養含量，同時植物可以利用鈣質來建造細胞壁。

園藝專家珍妮佛·派崔茲(Jennifer Petritz)表示：「根據我個人經驗，蛋殼對於庭院花草最大用處就是當成堆肥。」

把碎蛋殼加入庭院土壤後一段時間內，仍會維持粗糙的顆粒狀，具有改善土質的效果，派崔茲強調：「蛋殼可以增加土壤中的砂礫(grittiness)含量，為土壤帶來某種程度的鬆弛性與透氣性。」

另外蛋殼還可以減少土壤的酸性，因為土壤酸性過高，不利於自家庭院花草成長，因此只要添加蛋殼就可以讓土壤保持中性，有益於植物生長。

至於蛋殼堆肥的做法很簡單，首先將蛋殼沖洗乾淨、放置乾燥後研磨成粉末狀，直接加入土壤中，就像添加其他廚餘殘渣一樣，蛋殼會隨著時間逐漸慢慢分解。

專業園藝網站Garden In Delight創辦人雪莉·克拉姆(Shelley Cramm)表示，若家裡沒有堆肥機，也可以直接把蛋殼添入土壤中，只要將蛋殼沖洗並乾燥，碾壓成碎殼狀直接混入土壤，也可改善土質、提高鈣含量。

另外克拉姆還建議使用蛋殼取代土壤覆蓋物，只要沖洗乾燥並壓碎蛋殼直接撒在土壤表面，即可減少雜草叢生的問題。

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