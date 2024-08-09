大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

櫻桃。Image by sjwj from Pixabay

根據國際新鮮農產品協會(International Fresh Produce Association)數據，儘管櫻桃與香蕉、蘋果或草莓的受歡迎程度不太一樣，但它們都是美國購買量最大的水果之一。在1200多個櫻桃品種中，最受歡迎的是：Bing、Rainer、Black、Queen Anne和Montmorency。

「要吃飽也要苗條」( Finally Full, Finally Slim)作者、紐約大學 (New York University)營養學兼職教授楊莉莎(Lisa R. Young)表示：「民眾喜歡櫻桃，是因為它甜酸的味道、鮮豔的顏色和多汁的質地；它們既美味又清爽。」

櫻桃對你有好處嗎？

根據美國農業部 (Department of Agriculture)數據，櫻桃含有鈣、鐵、鎂、磷、鋅、硫胺素、菸鹼酸、維生素A、維生素E和大量蛋白質。

楊莉莎讚揚櫻桃的高膳食纖維含量(單杯近三克)能有助消化健康，並表示其褪黑激素含量也有助於改善睡眠品質。

註冊營養師與「營養與飲食學會」(Academy of Nutrition and Dietetics)發言人史密斯(Kristen Smith)指出，櫻桃富含有抗氧化和抗發炎特性的多酚和維生素C，可以幫助減少「氧化壓力」(oxidative stress)和運動引起的肌肉酸痛，保護心臟免受細胞損傷。

櫻桃同時也富含的葉酸；葉酸是一種維生素B，在懷孕和胎兒發育過程中至關重要，也有助於蛋白質代謝和紅血球生成。

櫻桃的熱量是多少？

櫻桃的熱量很低，被認為是一種有助體重管理的水果，特別是考慮到櫻桃的高纖維含量，有助於產生飽足感。

一杯櫻桃的熱量僅有86大卡，天然含糖量則只有近18克。

註冊營學者和營養師雷爾(Shelley Rael)指出，雖無須擔憂適量的天然糖分，但也建議「盡量減少食用馬拉斯奇諾櫻桃(maraschino-type cherries)，因為他們的添加糖分含量也很高。

櫻桃有什麼壞處嗎？

楊莉莎指出，櫻桃吃太多會導致，包括胃部不適，如腹脹、腹瀉、痙攣、脹氣，甚至嘔吐等情況，尤其是對胃部敏感的人。這是因為櫻桃含有，已被證明會導致某些人的胃部問題的天然糖醇，像是山梨醇等。